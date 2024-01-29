Грузовик – символ «Дороги жизни» блокадного Ленинграда: в СОУНБ расскажут о легендарном автомобиле

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31 января в 12:00 в многофункциональном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) пройдет лекция «”Полуторка” – автомобиль – символ “Дороги жизни”», посвященная знаменитым грузовикам ГАЗ-АА, водители которых на протяжении двух зим 1941–1942 и 1942–1943 гг. по тонкому льду Ладожского озера подвозили продовольствие, боеприпасы, медикаменты и другие вещи, необходимые для обороны осажденного города.

ГАЗ-АА – грузовой автомобиль, выпускавшийся на Горьковском автозаводе с 1932 по 1942 год, имевший грузоподъемность 1 500 кг, за что и получил в народе прозвище «полуторка». Он стал самым массовым автомобилем Красной армии в годы Великой Отечественной войны и активно использовался в том числе во время сражений за Ленинград. Шоферы «полуторок» преодолевали 30 километров дороги по льду, доставляя в город все самое нужное и эвакуируя оттуда его жителей.

Главный библиограф отдела правовой и патентно-технической информации СОУНБ Алексей Вячеславович Александров поделится со слушателями лекции увлекательным рассказом об истории создания и производства ГАЗ-АА и его модификаций, а также о подвиге шоферов, которые проявляли чудеса мужества и стойкости, часто уходили вместе со своими машинами на дно, но несмотря ни на что продолжали соединять Ленинград с внешним миром по «Дороге жизни».

Рассказ спикера будет сопровождаться презентацией книжно-иллюстративных материалов по теме, среди которых будут, помимо прочего, пособия по управлению и ремонту грузового автомобиля, напечатанные еще до войны.

31 января в 12:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный! 12+