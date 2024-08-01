«Гражданский мониторинг»: в Волжском районе общественник посетил пункт участковых уполномоченных полиции

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В Самарском регионе в рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» общественник проверил работу участковых уполномоченных полиции



В Волжском районе, в рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг», с целью контроля за деятельностью органов внутренних дел, председатель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Сергей Братко посетил пункт участковых уполномоченных полиции.



Сергея Николаевича встретил участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН отделения полиции «Дубовый Умет» капитан полиции Михаил Златин, который проинформировал проверяющего о текущих задачах, стоящих перед участковыми, а также рассказал о проблемных вопросах, с которыми они сталкиваются в ходе служебной деятельности.



Председатель Общественного совета обратил внимание на доступное для граждан, в том числе с ограниченными возможностями, месторасположение пункта полиции, осмотрел служебное помещение, проверил уровень оснащенности кабинетов оргтехникой и наличие стендов с актуальной справочной информацией для граждан.



Сергей Николаевич указал на необходимость размещения дополнительных информационных стендов с профилактическими материалами.



В результате визита общественник дал положительную оценку организации работы пункта участковых уполномоченных полиции отделения полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО