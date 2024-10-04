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«Гражданский мониторинг»: общественник регионального главка посетил территориальный орган внутренних дел

4 октября 2024 15:24
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В ходе мероприятия общественники ознакомились с работой дежурной части, отделения по вопросам миграции, регистрационно-экзаменационного отделения Госавтоинспекции и изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых.

В Отрадном в рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» с целью осуществления контроля за деятельностью органов внутренних дел представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Павел Козин совместно с председателем Совета при О МВД России по Отрадному Алексеем Прасолом посетили территориальный отдел полиции.

В ходе мероприятия общественники ознакомились с работой дежурной части, отделения по вопросам миграции, регистрационно-экзаменационного отделения Госавтоинспекции и изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых.

В дежурной части общественники ознакомились с деятельностью дежурного, проверили соблюдение установленного порядка регистрации заявлений граждан и оформления служебной документации.

В ходе проверки отделения по вопросам миграции представители общественности с положительной стороны отметили наличие стендов с доступной и актуальной информацией о предоставлении государственных услуг.

Проверив работу отделения Госавтоинспекции общественники отметили оснащенность помещения необходимой оргтехникой, опрятный внешний вид и доброжелательность сотрудников.

Посетив изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых, представители Общественных советов подчеркнули, что работа ведется с соблюдением всех установленных норм и правил.

По итогам проверки каких-либо нарушений и замечаний не выявлено, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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