График выплат «детских» пособий в Самарской области в ноябре 2024 года

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Отделение Социального фонда России по Самарской области информирует, что выплата детских пособий будет перечислена 2-го ноября 2024 года, т.к. 3-е число приходится на выходной день. Таким образом, в начале месяца на счета граждан поступят следующие выплаты:

- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

- выплата в связи с рождением первого ребенка до 3 лет;

- пособие на ребёнка военнослужащего по призыву;

- пособие на детей от 8 до 17 лет (назначенное ранее).

Обращаем внимание граждан, что начисление выплат осуществляется в течение суток. Если средства не поступили на счет утром, следует дождаться зачисления до окончания дня.

Гражданам, получающим пособия через почтовые отделения, выплаты будут производиться по утверждённому расписанию. Для уточнения графика выплат можно обратиться в своё почтовое отделение.