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Готовимся к Новому году: Самарский зоопарк объявил Конкурс креативных ёлочных игрушек

18 ноября 2023 14:29
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Изобразите на спиле дерева с помощью красок любимого обитателя Самарского зоопарка в любом художественном стиле.

Изобразите на спиле дерева с помощью красок любимого обитателя Самарского зоопарка в любом художественном стиле, сообщает пресс-служба зоопарка. Ёлочную игрушку можно дополнить лентами и другими декоративными элементами.

Прикрепите к игрушке бирку со своим именем (ФИ), возрастом и контактным телефоном. Принесите игрушку в зоопарк в научно-просветительский отдел или оставьте на кассе до 9 декабря включительно (с 8.00 до 17.00).

Шесть лучших игрушек будут отмечены грамотами и призами – бесплатным посещением зоопарка. Все участники конкурса получат сертификаты, которые будут выложены в группе Самарского зоопарка ВКонтакте.

Вашими удивительными игрушками будет украшена новогодняя ёлка в зоопарке.

Что вам понадобится: спил дерева или готовая деревянная болванка толщиной от 0,5 до 1,5 см и диаметром от 5 см до 10 см. Акриловые краски (если краски другие, то необходимо покрыть защитным лаком), кисти. Пеньковая веревка или декоративные ленты, бусины или блёстки.

Возраст участников конкурса от 8 лет и старше.

Теги: Самара

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