«ГосСтарт.Диалог» открывает молодежи Самары путь на государственную службу  

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Студенты самарских вузов приняли участие в проекте «ГосСтарт.Диалог — Политика» в рамках программы сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт» от Росмолодёжи. Гостем встречи стал Максим Максимов, депутат Самарского внутригородского района г.о.Самара, помощник сенатора РФ по работе в Самарской области, председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Палаты молодых законодателей при Совете Федерации ФС РФ, участник комитета «Самара-450».

Проект «ГосСтарт.Диалог – Политика» направлен на открытую коммуникацию молодёжи с политическими и государственными деятелями. Благодаря проекту молодёжь всей страны получает возможность открыто задать вопросы депутатам муниципальных дум, региональных парламентов и Государственной Думы, сенаторам Совета Федерации, представителям политических партий, а также представителям избирательных комиссий.

Среди активных участников мероприятия была Екатерина Шеянова, студентка второго курса Самарского государственного экономического университета: «Это интересно узнать опыт человека, который успешно реализовал себя в сфере, которая ему по-настоящему нравится. Задать интересующие вопросы, послушать, как люди рассказывают о той деятельности, которой они живут, — это очень познавательно». Екатерина планирует связать свою карьеру с государственной службой в сфере здравоохранения, чтобы быть особенно полезной обществу.

Максим Максимов поделился с участниками своим видением развития молодёжного кадрового резерва: «Мы собираем людей, ориентированных на политику, и видим, как растёт их активность. Молодёжь демонстрирует искренний интерес и реализует множество полезных инициатив. Такие встречи приносят прямую пользу».

Особое внимание на встрече было уделено обсуждению подготовки к 450-летию Самары. Участники узнали о работе комитета «Самара-450» и возможностях для молодых специалистов участвовать в развитии региона.

Программа «ГосСтарт» реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и является частью национального проекта «Молодёжь и дети», направленного на создание условий для самореализации и профессионального развития молодого поколения. В рамках нацпроекта поддерживаются инициативы молодёжи, проводятся мероприятия, направленные на профессиональное и личностное развитие, такие как «ГосСтарт».

Фото: министерство молодёжной политики Самарской области