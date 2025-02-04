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Госпаблики Самарской области - важный инструмент взаимодействия с жителями

4 февраля 2025 10:16
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Госпаблики Самарской области - важный инструмент взаимодействия с жителями

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации представило статистику по госпабликам ведомств и госорганизаций за 2024 год. Так, аудитория официальных страниц ведомств и госорганизаций в соцсетях за прошедший год выросла более чем на 5 млн и составила около 53 млн человек. В 2024 году пользователи стали активней взаимодействовать с госпабликами – ежемесячное число реакций, которые собирают публикации, выросло со 100 до 140 млн. В среднем каждый пользователь подписан на три и более страницы. Популярность госпабликов связана с их удобством – актуальные и проверенные новости всегда под рукой, в социальных сетях.  

В Самарской области на сегодняшний день функционирует почти 2800 госпабликов, аудитория которых более 1 290 000 уникальных подписчиков. Госпаблики охватывают ключевые сферы жизни: образование, здравоохранение, социальная поддержка, ЖКХ, спорт, культура. Для пользователей это не только источник проверенных новостей от ведомств и организаций, но также удобная платформа обратной связи, где можно задать вопрос и поделиться своим мнением по актуальным темам.

Основная задача госпабликов – сделать работу государственных органов и подведомственных организаций более открытой и доступной для граждан. Эксперты выделяют три причины, чтобы подписаться на госпаблики:

1. Госпаблики помогают оперативно получать достоверную информацию о работе государственных органов, запланированных мероприятиях и других важных аспектах.

2. Ресурсы госпабликов позволяют гражданам задавать вопросы, оставлять предложения и выражать мнение, что способствуют улучшению качества жизни за счет открытого контакта жителей и органов власти.

3. Госпаблики позволяют жителям быть в курсе изменений по ключевым вопросам в жизни области, участвовать в различных проектах и инициативах, а также влиять на решения, касающиеся жизни Самарского региона.

Все государственные паблики Самарской области доступны на популярных платформах, таких как ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области: https://vk.com/minsoc_samara, https://t.me/minsocdemSO.

Министерство здравоохранения Самарской областиhttps://vk.com/minzdrav_63, https://t.me/minzdrav63region, https://ok.ru/minzdrav63region. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области: https://vk.com/mcxsamregionhttps://t.me/mcxsamregion, https://ok.ru/mcxsamregion.

Министерство цифрового развития и связи Самарской областиhttps://vk.com/digital_samara, https://t.me/digital_63.

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области: https://vk.com/mineconom63https://t.me/mineconom63.

Министерство строительства Самарской области: https://vk.com/minstroy63, https://t.me/minstroy63https://ok.ru/group/59874672574550.

Министерство промышленности и торговли Самарской области: https://vk.com/minprom_samreg, https://t.me/minpromsamregionhttps://ok.ru/group/56385853259789.

Министерство спорта Самарской области: https://vk.com/minsport63, https://t.me/minsport63, https://ok.ru/minsport63.

Министерство туризма Самарской области: https://vk.com/mintur63, https://t.me/mintur63, https://ok.ru/group/70000000480706.

Министерство образования Самарской областиhttps://vk.com/samminobr, https://t.me/samminobr, https://ok.ru/group/70000000072251.

Министерство культуры Самарской области: https://vk.com/mincult.samregion, https://t.me/mincultsamregion, https://ok.ru/mincult.samregion.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области: https://vk.com/minenergo.samregion, https://t.me/minenergo63region, https://ok.ru/group/57969831575552.

Министерство имущественных отношений Самарской области: https://vk.com/miosamregion.

Министерство молодёжной политики Самарской области: https://vk.com/minmol_so, https://t.me/s/molodezhso63.

Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области: https://vk.com/minprirody63, https://t.me/Minprirody63https://ok.ru/group/60195946299588.

Комитет охоты и рыболовства Самарской области: https://vk.com/depohota63, https://t.me/depohota63, https://ok.ru/group/60840716992694.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области: https://vk.com/mintrans63, https://t.me/Mintrans63, https://ok.ru/group/61836452430036.

Министерство финансов Самарской области: https://vk.com/minfin_so.

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области: https://vk.com/trudsamregion, https://t.me/mintrud163, https://ok.ru/trudsamregion.

Министерство науки и высшего образования Самарской области: https://vk.com/club228325005.

 

 

Теги: Акценты В центре внимания

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