Госпаблики Самарской области - важный инструмент взаимодействия с жителями

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации представило статистику по госпабликам ведомств и госорганизаций за 2024 год. Так, аудитория официальных страниц ведомств и госорганизаций в соцсетях за прошедший год выросла более чем на 5 млн и составила около 53 млн человек. В 2024 году пользователи стали активней взаимодействовать с госпабликами – ежемесячное число реакций, которые собирают публикации, выросло со 100 до 140 млн. В среднем каждый пользователь подписан на три и более страницы. Популярность госпабликов связана с их удобством – актуальные и проверенные новости всегда под рукой, в социальных сетях.

В Самарской области на сегодняшний день функционирует почти 2800 госпабликов, аудитория которых более 1 290 000 уникальных подписчиков. Госпаблики охватывают ключевые сферы жизни: образование, здравоохранение, социальная поддержка, ЖКХ, спорт, культура. Для пользователей это не только источник проверенных новостей от ведомств и организаций, но также удобная платформа обратной связи, где можно задать вопрос и поделиться своим мнением по актуальным темам.

Основная задача госпабликов – сделать работу государственных органов и подведомственных организаций более открытой и доступной для граждан. Эксперты выделяют три причины, чтобы подписаться на госпаблики:

1. Госпаблики помогают оперативно получать достоверную информацию о работе государственных органов, запланированных мероприятиях и других важных аспектах.

2. Ресурсы госпабликов позволяют гражданам задавать вопросы, оставлять предложения и выражать мнение, что способствуют улучшению качества жизни за счет открытого контакта жителей и органов власти.

3. Госпаблики позволяют жителям быть в курсе изменений по ключевым вопросам в жизни области, участвовать в различных проектах и инициативах, а также влиять на решения, касающиеся жизни Самарского региона.

Все государственные паблики Самарской области доступны на популярных платформах, таких как ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области: https://vk.com/minsoc_samara , https://t.me/minsocdemSO .

Министерство здравоохранения Самарской области: https://vk.com/minzdrav_63 , https://t.me/minzdrav63region , https://ok.ru/minzdrav63region.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области: https://vk.com/mcxsamregion , https://t.me/mcxsamregion , https://ok.ru/mcxsamregion.

Министерство цифрового развития и связи Самарской области: https://vk.com/digital_samara , https://t.me/digital_63.

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области: https://vk.com/mineconom63 , https://t.me/mineconom63 .

Министерство строительства Самарской области: https://vk.com/minstroy63 , https://t.me/minstroy63 , https://ok.ru/group/59874672574550 .

Министерство промышленности и торговли Самарской области: https://vk.com/minprom_samreg , https://t.me/minpromsamregion , https://ok.ru/group/56385853259789 .

Министерство спорта Самарской области: https://vk.com/minsport63 , https://t.me/minsport63 , https://ok.ru/minsport63 .

Министерство туризма Самарской области: https://vk.com/mintur63 , https://t.me/mintur63 , https://ok.ru/group/70000000480706 .

Министерство образования Самарской области: https://vk.com/samminobr , https://t.me/samminobr , https://ok.ru/group/70000000072251 .

Министерство культуры Самарской области: https://vk.com/mincult.samregion , https://t.me/mincultsamregion , https://ok.ru/mincult.samregion .

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области: https://vk.com/minenergo.samregion , https://t.me/minenergo63region , https://ok.ru/group/57969831575552 .

Министерство имущественных отношений Самарской области: https://vk.com/miosamregion .

Министерство молодёжной политики Самарской области: https://vk.com/minmol_so , https://t.me/s/molodezhso63 .

Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области: https://vk.com/minprirody63 , https://t.me/Minprirody63 , https://ok.ru/group/60195946299588 .

Комитет охоты и рыболовства Самарской области: https://vk.com/depohota63 , https://t.me/depohota63 , https://ok.ru/group/60840716992694 .

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области: https://vk.com/mintrans63 , https://t.me/Mintrans63 , https://ok.ru/group/61836452430036.

Министерство финансов Самарской области: https://vk.com/minfin_so .

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области: https://vk.com/trudsamregion , https://t.me/mintrud163 , https://ok.ru/trudsamregion .