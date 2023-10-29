Госавтоинспекция Тольятти: на особом контроле пресечение нарушений требований к перевозке детей

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Обеспечение безопасности юных пассажиров и пресечение нарушений требований к перевозке детей являются одними из приоритетных направлений в деятельности Госавтоинспекции Тольятти.

С начала 2023 года в результате ДТП, зарегистрированных в Тольятти, травмы получили 34 маленьких пассажира. Чтобы напомнить водителям об их ответственности за жизнь и здоровье пассажиров и не допустить новых трагедий на дорогах, сотрудники ГИБДД усилили контроль за соблюдением автомобилистами требований к перевозке детей.

В ходе проведения специального профилактического мероприятия сотрудники ГИБДД совместно с представителем общественного совета У МВД Тольятти Николаем Шаховым останавливали водителей, перевозящих детей-пассажиров, проводили беседы о важности использования детских удерживающих устройств.

В ходе мероприятия составлено 2 административных материала в отношении водителей, которые перевозили детей с нарушениями требований.

За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере трёх тысяч рублей. С начала этого года за нарушение требований к перевозке детей сотрудники ГИБДД составили в отношении водителей почти 600 административных материалов.

Чтобы родители отчётливее представляли последствия халатного отношения к детской безопасности в автомобиле, полицейские рассказывают о конкретных фактах ДТП, в которых погибли дети. Многие признаются, что они не задумывались о данной проблеме, надеясь на то, что их беда не коснётся. Именно на таких участников дорожного движения, в первую очередь, и направлено проводимое мероприятие. Ведь если каждый из них представит себя на месте человека, потерявшего ребёнка в результате ДТП, и примет меры к обеспечению безопасности своего маленького пассажира, трагедий на дорогах станет значительно меньше. Сотрудники полиции вместе с общественником вручали тематические наклейки "Ребёнок в машине" и желали безопасных дорог.

Дорожные полицейские обращаются к родителям несовершеннолетних и водителям и призывают их ответственно относиться к безопасности детей-пассажиров. Главная причина их гибели и получения серьезных травм в результате ДТП – нарушение правил дорожного движения взрослыми и игнорирование ими требований по обеспечению безопасности детей в автомобиле, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тольятти.

Фото: freepik.com