Госавтоинспекция Самарской области переходит на усиленный режим несения службы

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Во время длительных новогодних каникул сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль на дорогах, в зоне повышенного внимания окажутся водители, допускающие управление транспортом в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция особо обращает внимание участников дорожного движения, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям как не было, так и не будет. Напротив, для контроля за трезвостью автомобилистов будут применяться массовые проверки водителей группами нарядов ДПС.

Сотрудники ГИБДД готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения граждан о пьяных за рулем.

Сообщить в дорожную полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии можно ближайшему наряду ДПС или в УГИБДД Самарской области по телефону: 8 (846) 333-58-01, либо 102.

Дополнительные экипажи ДПС будут патрулировать в местах массового скопления людей - на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений. Кроме того, максимальное количество остановленного транспорта будет осуществлено при несении службы на автодорогах федерального, регионального и местного значения.

Помимо этого, сотрудниками ГИБДД будут приняты дополнительные меры по профилактике ДТП с участием пешеходов, в том числе исключения фактов их нахождения на автодорогах в тёмное время суток без световозвращающих элементов.

Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует участникам дорожного движения соблюдать ПДД РФ, быть дисциплинированными и внимательными, учитывать прогнозируемые погодные условия. Помните, что заморозки, обледенения проезжей части, выпадение значительного количества осадков увеличивают риски совершения ДТП, особенно в утреннее и вечернее время.

Масштабные рейдовые мероприятия ГИБДД продлятся до конца январского месяца.