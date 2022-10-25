Госавтоинспекция региона предупреждает о возможном осложнении дорожной обстановки из-за заморозков

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В ближайшие дни синоптики обещают первые заморозки на территории Самарской области.

Уважаемые участники дорожного движения! В связи с тем, что на территории региона в ближайшие дни прогнозируются первые заморозки, на отдельных участках трасс возможно образование наледи. Это, в свою очередь, приведет к изменению дорожных условий, что необходимо учитывать автолюбителям и пешеходам.

Чтобы избежать опасных ситуаций на дороге, Госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать несколько важных правил.

Во-первых, с приходом осени нужно снижать скорость, так как на скользком покрытии тормозить сложнее, и шансы попасть в аварию соответственно выше. Во-вторых, нельзя забывать про безопасную дистанцию между машинами – она должна увеличиться. В-третьих, Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными при совершении маневров, в том числе при перестроении из ряда в ряд. В-четвертых, необходимо в обязательном порядке в любое время дня и ночи передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, в непогоду – обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана – максимально снижать скорость.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют «неопытным водителям» воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния. Начинающие водители нередко попадают в ДТП именно при ухудшении погодных условий, так как не обладают необходимыми навыками управления автомобилем в сложных дорожных ситуациях.

Уважаемые пешеходы! Не пренебрегайте правилами безопасности, переходите проезжую часть строго по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге световозвращающими элементами, особенно в темное время суток.

Кроме того, Госавтоинспекция советует водителям не затягивать со сменой резины. Не стоит ждать первого снега, как правило, после него в автосервисы выстраиваются огромные очереди, и поменять колеса сложно, а ездить на «летней» резине в условиях осадков и отрицательных температур опасно.