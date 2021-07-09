Городские стипендии за достижения в сфере культуры и искусства  получат 50 юных самарцев

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Администрацией установлены стипендии городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи на 2021 год.

За достижения в сфере культуры и искусства городские стипендии в размере 5000 рублей ежемесячно будут получать 25 учащихся детских музыкальных школ, школ искусств, талантливые воспитанники учреждений дополнительного образования, студенты самарских СУЗов, проявившие себя в творчестве.

Также утвержден список 25 стипендиатов, которых решено поощрить за успехи в сфере физической культуры и спорта. Среди ребят, которые получат городскую стипендию - воспитанники муниципальных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, учреждений дополнительного образования спортивного профиля, самарского регионального физкультурно-спортивного общества «Динамо» и городского центра «Ладья».