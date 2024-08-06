Голикова станет ответственной по сохранению населения и укреплению его здоровья

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин определил вице-премьеров, министерства и ведомства, которые будут курировать работу по достижению национальных целей развития, поставленных президентом России Владимиром Путиным до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

В сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ, сказано, что первый зампред правительства Денис Мантуров будет курировать достижение целей технологического лидерства. Под его надзором будет идти работа по созданию средств производства и автоматизации, а также космических технологий. Татьяна Голикова, в свою очередь, будет курировать деятельность в области сбережения здоровья граждан. Дмитрий Патрушев – в обеспечении продовольственной безопасности.

Отмечается, что Голикова будет заниматься сохранением населения, укреплением здоровья и повышением благополучия людей. В ее зону ответственности войдет повышение суммарного коэффициента рождаемости, увеличение продолжительности жизни и снижение уровня бедности.

Поставленные задачи будут решаться в рамках формируемых нацпроектов, в частности, "Семья" и "Продолжительная и активная жизнь".

Ответственными исполнителями достижения национальных целей в блоке, который будет курировать Голикова, определены Минздрав, Минтруд и Минспорт вместе с иными министерствами и ведомствами.

Единый план по достижению национальных целей разработают Министерство экономического развития и Министерство финансов. Он должен быть представлен в срок до 1 ноября текущего года, пишет Смотрим.