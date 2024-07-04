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Голикова: снижение числа женщин репродуктивного возраста будет идти до 2046 года

4 июля 2024 13:40
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Голикова: снижение числа женщин репродуктивного возраста будет идти до 2046 года

Снижение числа женщин репродуктивного возраста будет носить долгосрочный характер вплоть до 2046 года, заявила 4 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, необходимо учитывать этот вызов при выработке новых подходов нацпроекта «Семья», пишут "Известия".

«Вырабатывая новые подходы национального проекта, мы должны учитывать эти вызовы, которые сегодня перед нами сложились. <...> Это, к сожалению, снижение числа женщин репродуктивного возраста, которое будет носить долгосрочный характер вплоть до 2046 года», — сказала она на пленарной сессии Дня национальных приоритетов «Семья».

В конце мая Голикова предложила переосмыслить программы повышения рождаемости в регионах. Она отметила, что суммарный коэффициент рождаемости в РФ по итогам 2023 года составляет 1,41%, а согласно задаче президента России Владимира Путина к 2030 году этот показатель должен достигнуть 1,6%, а к 2036-му — 1,8%.

До этого, в конце апреля, российский лидер отметил, что все проекты и инициативы руководства РФ в сферах социальной политики, здравоохранения, просвещения, образования, экономики и культуры должны быть основаны на поддержке рождаемости и достойного качества жизни российских семей.

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