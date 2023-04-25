Главный полицейский Тольятти ответил на вопросы

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Полковник полиции Хейрулла Ахмедханов провел «прямую линию», на которой присутсвувовали представители городских СМИ.

Начальник Управления МВД России по городу Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов провел «прямую линию», в ходе которой граждане задавали вопросы по телефону. В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие руководители всех отделов полиции территориального Управления, а также присутствовали представители городских СМИ.

Граждан интересовали вопросы трудоустройства в органы внутренних дел, состояния улично-дорожной сети, а также обстановка на территории города. Хейрулла Мирзоевич дал квалифицированные и подробные ответы по каждому из вопросов. Особое внимание полковник полиции уделил теме профилактики кибермошенничества.

В завершение «прямой линии» Хейрулла Мирзоевич выразил слова благодарности жителям города и журналистам за вопросы, адресованные ему. Полковник полиции отметил, что «прямые линии» способствуют формированию объективного мнения о деятельности тольяттинского гарнизона полиции, развитию конструктивного диалога сотрудников органов внутренних дел и жителей города, а также выявлению проблемных вопросов в деятельности полиции, поэтому подобные мероприятия будут проводиться на постоянной основе.