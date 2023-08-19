Главный эндокринолог региона напомнила о пользе физических нагрузок для пациентов с сахарным диабетом

Главный внештатный специалист по эндокринологии министерства здравоохранения Самарской области, врач-эндокринолог специализированного центра Клиник СамГМУ Светлана Манцагова:
«Для укрепления здоровья и профилактики сахарного диабета, преддиабета и ожирения необходимо уделять физической активности не менее 150 минут в неделю. Это значит, почти каждый день нужно заниматься примерно по 30 минут.
При этом неважно, где вы будете заниматься физическими упражнениями, главное — делать это с удовольствием и регулярно. Старайтесь вовлечь в занятия и других членов семьи.
Физическая активность — ключевой элемент контроля сахарного диабета.
У пациентов с сахарным диабетом физические упражнения:
повышают чувствительность к инсулину,
снижают уровень глюкозы крови,
снижают артериальное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний,
увеличивают мышечную массу и минеральную плотность костей,
уменьшают подкожно-жировую клетчатку,
снижают риск развития осложнений сахарного диабета в долгосрочной перспективе,
повышают качество жизни и улучшают самочувствие.
Однако нужно помнить о возможности развития гипогликемических состояний во время и после физических нагрузок у пациентов с сахарным диабетом. Чтобы предотвратить развитие таких состояний пациентам необходимо:
проводить регулярный контроль уровня глюкозы крови - до нагрузки - каждые 30 минут во время физических нагрузок и после прекращения нагрузки
принимать адекватное количество жидкости
проводить коррекцию инсулина
и прием дополнительных углеводов в зависимости от вида, продолжительности физической нагрузки и уровня глюкозы.
Оптимальный уровень глюкозы крови для физических нагрузок 5,0-13,0 ммоль/л.
В случае изменения состояния необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
При физической активности каждый пациент с сахарным диабетом должен уделять особое внимание обуви и одежде. Обувь должна быть хорошо подогнанной и фиксировать голенностопные суставы. Обувь и стопы необходимо проверять перед и после каждой тренировки. Желательно заниматься в белых носках из натуральных тканей, без грубых швов.
Не рекомендуется проводить физические занятия при очень низкой или высокой температуре».
Фото: минздрав СО