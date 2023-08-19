Главный эндокринолог региона напомнила о пользе физических нагрузок для пациентов с сахарным диабетом

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Главный внештатный специалист по эндокринологии министерства здравоохранения Самарской области, врач-эндокринолог специализированного центра Клиник СамГМУ Светлана Манцагова:



«Для укрепления здоровья и профилактики сахарного диабета, преддиабета и ожирения необходимо уделять физической активности не менее 150 минут в неделю. Это значит, почти каждый день нужно заниматься примерно по 30 минут.



При этом неважно, где вы будете заниматься физическими упражнениями, главное — делать это с удовольствием и регулярно. Старайтесь вовлечь в занятия и других членов семьи.



Физическая активность — ключевой элемент контроля сахарного диабета.



У пациентов с сахарным диабетом физические упражнения:

повышают чувствительность к инсулину,

снижают уровень глюкозы крови,

снижают артериальное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний,

увеличивают мышечную массу и минеральную плотность костей,

уменьшают подкожно-жировую клетчатку,

снижают риск развития осложнений сахарного диабета в долгосрочной перспективе,

повышают качество жизни и улучшают самочувствие.



Однако нужно помнить о возможности развития гипогликемических состояний во время и после физических нагрузок у пациентов с сахарным диабетом. Чтобы предотвратить развитие таких состояний пациентам необходимо:



проводить регулярный контроль уровня глюкозы крови - до нагрузки - каждые 30 минут во время физических нагрузок и после прекращения нагрузки

принимать адекватное количество жидкости

проводить коррекцию инсулина

и прием дополнительных углеводов в зависимости от вида, продолжительности физической нагрузки и уровня глюкозы.



Оптимальный уровень глюкозы крови для физических нагрузок 5,0-13,0 ммоль/л.



В случае изменения состояния необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



При физической активности каждый пациент с сахарным диабетом должен уделять особое внимание обуви и одежде. Обувь должна быть хорошо подогнанной и фиксировать голенностопные суставы. Обувь и стопы необходимо проверять перед и после каждой тренировки. Желательно заниматься в белых носках из натуральных тканей, без грубых швов.



Не рекомендуется проводить физические занятия при очень низкой или высокой температуре».

Фото: минздрав СО