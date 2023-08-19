Я нашел ошибку
Главные новости:
Народный артист России Ясулович умер на 82-м году жизни
Народный артист России Ясулович умер на 82-м году жизни
После официального открытия фестиваля Дмитрий Азаров встретился с почетными гостями.
В Самаре прошёл V Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя»
При этом неважно, где вы будете заниматься физическими упражнениями, главное — делать это с удовольствием и регулярно.
Главный эндокринолог региона напомнила о пользе физических нагрузок для пациентов с сахарным диабетом
Помощь ветеранам специальной военной операции и членам их семей оказывается в приоритетном порядке.
Минздрав СО и филиал Госфонда «Защитники Отечества» будут развивать сотрудничество
На фестивале Самарскую область представят три студенческие команды:
20 августа Екатеринбург примет Международный фестиваль университетского спорта
Ипотечный платеж в России вырастет более чем на 13%
Ипотечный платеж в России вырастет более чем на 13%
В Сызрани начальник участка ЖД перевел мошенникам свыше 1,5 млн рублей
В Сызрани начальник участка ЖД перевел мошенникам свыше 1,5 млн рублей
На полигоне Алабино в рамках форума «АРМИЯ-2023» прошли соревнования операторов FPV-дронов
На полигоне Алабино в рамках форума «АРМИЯ-2023» прошли соревнования операторов FPV-дронов
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.4
-0.35
EUR 101.48
-0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В рамках 3-й Самарской квартирной триеннале пройдет мастерская уличного искусства
Самарцев приглашают в зоопарк на День козы
«Яблочный фест» в Сергиевске приглашает друзей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Главный эндокринолог региона напомнила о пользе физических нагрузок для пациентов с сахарным диабетом

19 августа 2023 17:16
80
При этом неважно, где вы будете заниматься физическими упражнениями, главное — делать это с удовольствием и регулярно.

Главный внештатный специалист по эндокринологии министерства здравоохранения Самарской области, врач-эндокринолог специализированного центра Клиник СамГМУ Светлана Манцагова:

«Для укрепления здоровья и профилактики сахарного диабета, преддиабета и ожирения необходимо уделять физической активности не менее 150 минут в неделю. Это значит, почти каждый день нужно заниматься примерно по 30 минут.

При этом неважно, где вы будете заниматься физическими упражнениями, главное — делать это с удовольствием и регулярно. Старайтесь вовлечь в занятия и других членов семьи.

Физическая активность — ключевой элемент контроля сахарного диабета.

У пациентов с сахарным диабетом физические упражнения:
 повышают чувствительность к инсулину,
снижают уровень глюкозы крови,
снижают артериальное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний,
увеличивают мышечную массу и минеральную плотность костей,
уменьшают подкожно-жировую клетчатку,
снижают риск развития осложнений сахарного диабета в долгосрочной перспективе,
 повышают качество жизни и улучшают самочувствие.

Однако нужно помнить о возможности развития гипогликемических состояний во время и после физических нагрузок у пациентов с сахарным диабетом. Чтобы предотвратить развитие таких состояний пациентам необходимо:

 проводить регулярный контроль уровня глюкозы крови - до нагрузки - каждые 30 минут во время физических нагрузок и после прекращения нагрузки
 принимать адекватное количество жидкости
 проводить коррекцию инсулина
и прием дополнительных углеводов в зависимости от вида, продолжительности физической нагрузки и уровня глюкозы.

 Оптимальный уровень глюкозы крови для физических нагрузок 5,0-13,0 ммоль/л.

В случае изменения состояния необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

При физической активности каждый пациент с сахарным диабетом должен уделять особое внимание обуви и одежде. Обувь должна быть хорошо подогнанной и фиксировать голенностопные суставы. Обувь и стопы необходимо проверять перед и после каждой тренировки. Желательно заниматься в белых носках из натуральных тканей, без грубых швов.

Не рекомендуется проводить физические занятия при очень низкой или высокой температуре».

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Сегодня в Самаре состоится V Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя»
19 августа 2023  10:31
Сегодня в Самаре состоится V Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя»
282
Обновленный парк «Молодёжный» в Самаре почти готов принимать гостей
18 августа 2023  13:39
Обновленный парк «Молодёжный» в Самаре почти готов принимать гостей
751
Уже завтра в Самаре откроется хакатон для творческих людей
18 августа 2023  13:35
Уже завтра в Самаре откроется хакатон для творческих людей
368
Михаил Мишустин отметил качество модернизации производства самарского ОДК-Кузнецов.
17 августа 2023  17:36
В Самаре Премьер-министр Михаил Мишустин вместе с Дмитрием Азаровым побывал на заводе ОДК-Кузнецов
1016
Михаил Мишустин прибыл в Самару
17 августа 2023  14:00
Михаил Мишустин прибыл в Самару
1007
Весь список