Главную экоелку России установили в Московском зоопарке

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова торжественно открыла в Московском зоопарке главную экологичную елку страны. Праздничный наряд елки своими руками создали участники первой всероссийской акции «Новогодняя экоигрушка», организованной Росприроднадзором в рамках Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».

Восьмиметровую пушистую красавицу украсили работами авторов со всех регионов России, в том числе из ЛНР и ДНР. Всего поступило свыше 5 тысяч экологичных новогодних игрушек, которые созданы из ненужных вещей, мусора, природных или переработанных материалов.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова и директор Московского зоопарка Светлана Акулова торжественно перерезали красную ленту на открытии самой большой экологической елки. В церемонии также приняли участие руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева, председатель совета директоров «Русской медиагруппы» Сергей Бунин, депутат Госдумы Сергей Боярский, известная российская певица Юлия Савичева.

«Сегодня мы с нашими друзьями и партнерами – Московским зоопарком и «Русской медиагруппой» чувствуем себя настоящими волшебниками. Мы счастливы представить эту невероятную по своей красоте и экологичности елку. И тронуты потрясающими новогодними игрушками! Каждая из них создана талантливо, от каждой исходит сердечное тепло и забота об окружающей среде. Представляю, с каким трепетом ребята будут приходить сюда и рассматривать елку, искать на ней свою игрушку!» – сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

На торжественную церемонию пригласили юных авторов экоигрушек. Ребята сами повесили свои украшения на новогоднюю красавицу и полюбовались результатом. Экологичная панда, яркие фонарики из пластиковых бутылок, красные сапожки Санты из старых носков, гирлянды из неработающих электрических лампочек, ажурные вееры из одноразовых вилок и кусочков кружева, символ наступающего года – дракон из упаковки для яиц, белый медведь из пенопласта. Именно обитателям Арктики было посвящено много творческих работ, поскольку белый Мишка – талисман премии «Экология – дело каждого».

«Мне очень приятно, что экоелка будет радовать посетителей Московского зоопарка! Спасибо ребятам, которые изготовили удивительные игрушки на тему защиты редких животных. Вместе с Росприроднадзором мы спасли не одного краснокнижного зверя и очень надеемся, что эти истории послужат для подрастающего поколения важным примером ответственного отношения к дикой природе», – сказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Гостям мероприятия провели уникальную экскурсию, во время которой они навестили животных, спасенных совместными усилиями Росприроднадзора и специалистов Московского зоопарка. В том числе гималайских медведей, один из которых находится под опекой «Русского радио».

«Экоелка – это добрая и полезная инициатива Росприроднадзора. Она помогает популяризировать тему экологии и сохранения исчезающих животных. Под опекой «Русской медиагруппы» находится гималайский медведь, и это правильно, что компании проявляют заботу о редких обитателях зоопарка и понимают ответственность общества за их сохранность», – сказал председатель совета директоров «Русской медиагруппы» Сергей Бунин.

Депутат Госдумы Сергей Боярский отметил, что поддерживает замечательную новогоднюю инициативу Росприроднадзора. По словам руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлии Урожаевой, важно уделять внимание вопросам климата, чтобы каждый думал о том, как действия человека влияют на будущее нашей планеты. Также гостей церемонии поприветствовала российская певица Юлия Савичева.

«Я рада увидеться с вами сегодня и посмотреть на первую елку в нашей стране. Это же просто прекрасно!» – сказала Юлия Савичева.

Всем ребятам вручили сладкие подарки от Деда Мороза. И такие же призы ждут авторов всех новогодних украшений. Руководитель природоохранной службы пригласила всех желающих посетить экоелку в Московском зоопарке и зарядиться предпраздничным настроением, а может быть и вдохновиться на создание собственных экоигрушек, чтобы украсить елку у себя дома.

«Экология – дело каждого» – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. С начала реализации проекта поступили заявки 70 стран, включая все 89 регионов России, а количество работ превысило 130 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы, сообщает пресс-центр Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».

Фото предоставлено пресс-центром Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого»