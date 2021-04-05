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Главной темой оперативного совещания в правительстве СО стала подготовка к летней оздоровительной кампании

5 апреля 2021 20:08
55
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание в правительстве региона.

Сегодня, 5 апреля, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание в Правительстве региона. В совещании приняли участие руководители министерств и ведомств Самарской области, главы муниципальных образований губернии.

Совещание началось с доклада представителя Главного управления МЧС России по Самарской области об оперативной обстановке на территории региона. Он сообщил, что за прошедшую неделю в области не произошло чрезвычайных ситуаций. Паводковая обстановка развивается согласно прогнозу. За прошедшую неделю были подтоплены два приусадебных участка в Сызранском районе.

 «Прохождение паводка по-прежнему вызывает серьезные опасения, хотя сегодня ситуация некритическая. В то же время в этом сезоне запасы влаги в снежном покрове фиксировались практически в 1,5 раза выше многолетней нормы. Прошу держать на контроле ситуацию», — подчеркнул Виктор Кудряшов.

Также председатель Правительства обратил внимание руководителей профильных министерств и ведомств на необходимость отработки с главами муниципальных образований вопросов контроля сельскохозяйственных палов, которые часто являются причинами перехода пожаров в лесной фонд.

Главной темой оперативного совещания стала подготовка к летней оздоровительной кампании. Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова рассказала, что в реестр отдыха и оздоровления детей включены 54 организации стационарного типа. «В консолидированном бюджете в 2021 году на подготовку и проведение мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей предусмотрено более 1,184 млрд. рублей. По сравнению со средствами, освоенными в прошлом году, расходы планируется увеличить более чем на 455 млн. рублей», — сообщила М.Антимонова. По предварительным данным, всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в летний период предполагается охватить более 525 тысяч детей.

В конце марта были утверждены новые рекомендации Роспортебнадзора по организации работы учреждений детского отдыха в условиях пандемии. Если в прошлом году их заполняемость не могла превышать 50% от проектной вместимости, то теперь этот показатель — 75%. Исключены требования к расстановке кроватей с учетом социальной дистанции. Как и в прошлом году, перед каждой сменой персонал должен пройти обследование на COVID-19. Кроме того, работники пищеблоков будут проходить обследования на наличие рота-, норо- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций – также перед каждой сменой. В этом году детским оздоровительным центрам предлагается выбор схемы работы. В одном варианте выход (выезд) детей, а также персонала при его проживании на территории лагеря за пределы учреждения в период смены не допускается. Другой вариант разрешает работу лагеря без проживания персонала на его территории при условии проведения еженедельного обследования персонала на COVID-19.

Как сообщила министр, с начала года в области работает 10 санаторно-оздоровительных лагерей, в которых уже прошли оздоровление 5828 детей, из них 1500 ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию. В настоящее время в этих лагерях отдыхают еще 1954 ребенка. Всего в 2021 году в учреждениях стационарного типа планируется оздоровить 35,5 тыс. детей, из них 12,6 тыс. – дети из семей с трудной жизненной ситуацией.

По информации министерства социально-демографической и семейной политики, на сегодняшний день проводятся конкурсные процедуры, до 15 апреля принимаются заявки от детских оздоровительных центров. До 10 мая планируется подвести итоги торгов и заключить государственные контракты. В этом случае бронирование для родителей будет открыто ориентировочно с 14-15 мая. Ежегодно в представлении услуг, которые оказываются за счет средств областного бюджета, участвуют около 30 детских стационарных учреждений.

Стоимость путевки в этом году составит: для санаторного лагеря – 25812 рублей, загородного – от 17132 до 18844 рублей. Размер стоимости зависит от условий, которые предоставляется детским оздоровительным центром. Родительский взнос также зависит от этих параметров и составит от 40 до 50%. Продолжительность смены в лагере санаторного типа – 24 дня, загородного типа – 21 день.

В 12 детских оздоровительных центрах запланированы ремонтные работы по улучшению инфраструктуры после того, как завершатся заезды детей. Для этого министерством заключены соглашения с 5 муниципальными образованиями.

«В этом году на эти цели мы направляем 97 млн. рублей, это одна из самых высоких цифр за последние годы. Несмотря на сложное состояние бюджета, объем вложений в этом году практически рекордный», — подчеркнул председатель областного Правительства.

Также в этом году с 1 июня планируется развернуть 669 лагерей дневного пребывания.

Отдельное внимание на совещании было уделено трудоустройству несовершеннолетних. «На 2021 год на эти цели запланировано 25 млн. рублей. Планируем, что будет трудоустроено 5400 ребят. Сейчас идет процедура заключения соглашений», — рассказала заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. Председатель регионального Правительства поручил министерству совместно с муниципалитетами отработать трудоустройство подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних.

Также на оперативном совещании рассматривалась ситуация на продовольственном рынке региона. Руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области Алексей Софронов сообщил, что Правительством РФ принято решение о продлении срока действия соглашения с торговыми сетями по поддержанию цен на сахар до 1 июня текущего года, на подсолнечное масло – до 1 октября. В настоящее время прорабатывается механизм прямой поддержки производителей сахара, что в том числе позволит снизить цены на сахар в несетевой рознице посредством отгрузки напрямую оптовым организациям.

Также обсуждались меры по развитию малоформатной торговли. Было отмечено, что на территории области функционирует 117 ярмарок регулярного проведения с более чем 9000 торговых мест. К реализации здесь представлена продукция широкого ассортимента, в том числе сельскохозяйственные продукты.

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Комментарии

Социум
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание в правительстве региона.
5 апреля 2021  20:08
Главной темой оперативного совещания в правительстве СО стала подготовка к летней оздоровительной кампании
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Всего за три дня на дорогах губернии правоохранителями выявлено около 3200 различных правонарушений в области дорожного движения.
5 апреля 2021  19:28
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