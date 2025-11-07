Главное из выступления Владимира Путина на заседании Совета по физкультуре и спорту в Самаре

Главное из выступления Владимира Путина на заседании Совета при Президенте по физкультуре и спорту в Самаре:
▪️Путин поручил кабинету министров, ФМБА и регионам заняться стратегией развития спортивной медицины в РФ до 2030 года
▪️Путин предложил учредить специальную номинацию для меценатов в сфере спорта в национальной премии
▪️Доступ к персональным данным, включая медицинские, должен быть надежно защищен
▪️Путин поручил синхронизировать спорт, здравоохранение и просвещение детей
▪️Почти 94% детей в РФ занимается спортом
▪️Важно поддержать авторитет учителей физкультуры, сократив для них формальную отчетность
▪️Нужно узнавать у учителей, что нужно сделать, чтобы мотивировать детей заниматься спортом
▪️Путин назвал задачей школьных медработников всестороннее и гармоничное физическое развитие детей
▪️Школьные спортивные лиги по основным видам спорта должны появиться во всех регионах РФ
▪️Базовый минимум должен быть бесплатным, заявил Путин. Президент считает, что нужно обнулить или свести к минимуму взносы с родителей на спортивных мероприятиях
▪️ Путин поручил продумать систему сертификации и подтверждения квалификации детских тренеров
Кроме того, в рамках проходящего в Самаре международного форума «Россия - спортивная держава» глава государства одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов в РФ, которую выдвинула председатель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.
Фото: пресс-служба правительства СО