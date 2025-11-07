Главное из выступления Владимира Путина на заседании Совета по физкультуре и спорту в Самаре

135

Главное из выступления Владимира Путина на заседании Совета при Президенте по физкультуре и спорту в Самаре:

▪️Путин поручил кабинету министров, ФМБА и регионам заняться стратегией развития спортивной медицины в РФ до 2030 года

▪️Путин предложил учредить специальную номинацию для меценатов в сфере спорта в национальной премии

▪️Доступ к персональным данным, включая медицинские, должен быть надежно защищен

▪️Путин поручил синхронизировать спорт, здравоохранение и просвещение детей

▪️Почти 94% детей в РФ занимается спортом

▪️Важно поддержать авторитет учителей физкультуры, сократив для них формальную отчетность

▪️Нужно узнавать у учителей, что нужно сделать, чтобы мотивировать детей заниматься спортом

▪️Путин назвал задачей школьных медработников всестороннее и гармоничное физическое развитие детей

▪️Школьные спортивные лиги по основным видам спорта должны появиться во всех регионах РФ

▪️Базовый минимум должен быть бесплатным, заявил Путин. Президент считает, что нужно обнулить или свести к минимуму взносы с родителей на спортивных мероприятиях

▪️ Путин поручил продумать систему сертификации и подтверждения квалификации детских тренеров

Кроме того, в рамках проходящего в Самаре международного форума «Россия - спортивная держава» глава государства одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов в РФ, которую выдвинула председатель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

