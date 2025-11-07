Я нашел ошибку
Главные новости:
Пациентку перевели в Клиники СамГМУ в тяжелом состоянии после операции, проведенной в другом лечебном учреждении.
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе инновационным методом вылечили женщину с редким осложнением желчнокаменной болезни
Памятный знак установлен на фасаде дома № 59 по улице Молодогвардейской – сейчас в этом здании располагается Самарский государственный колледж. 
Мемориальную доску, посвященную деятельности ТАСС в годы Великой Отечественной войны, установили в Самаре
На фитнес-фестивале установлен рекорд по самой массовой фитнес-тренировке.
«Россия – спортивная держава»: состоялся массовый фестиваль фитнеса «Накрути себя»
Владимир Путин в ходе рабочего визита в Самару посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита».
«Встреча с Главой государства вдохновила на новые победы»: коллектив и воспитанники «Орбиты» поделились впечатлениями от визита Президента
Участок протяженностью 8,2 км привели к нормативу на полгода раньше установленного госконтрактом срока.
В Сергиевском районе досрочно завершили ремонт трассы до села Кандабулак
Среди них — врач-терапевт приёмного отделения Марина Шелякина.
К коллективу Богатовской ЦРБ присоединились 3 новых специалиста
Супруг роженицы, ставший отцом первенца, поблагодарил полицейских за их неравнодушие, оперативность и решительность в нестандартной ситуации.
Схватки начились в машине: полицейские Жигулевска помогли женщине быстро добраться до роддома
61% самарцев заявили об отсутствии любых страхов, связанных с работой.
Самарцы рассказали о главных страхах, связанных с работой 
Главное из выступления Владимира Путина на заседании Совета по физкультуре и спорту в Самаре

7 ноября 2025 09:26
135
Кроме того, глава государства одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов в РФ, которую выдвинула председатель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

Главное из выступления Владимира Путина на заседании Совета при Президенте по физкультуре и спорту в Самаре:

▪️Путин поручил кабинету министров, ФМБА и регионам заняться стратегией развития спортивной медицины в РФ до 2030 года

▪️Путин предложил учредить специальную номинацию для меценатов в сфере спорта в национальной премии

▪️Доступ к персональным данным, включая медицинские, должен быть надежно защищен

▪️Путин поручил синхронизировать спорт, здравоохранение и просвещение детей

▪️Почти 94% детей в РФ занимается спортом

▪️Важно поддержать авторитет учителей физкультуры, сократив для них формальную отчетность

▪️Нужно узнавать у учителей, что нужно сделать, чтобы мотивировать детей заниматься спортом

▪️Путин назвал задачей школьных медработников всестороннее и гармоничное физическое развитие детей

▪️Школьные спортивные лиги по основным видам спорта должны появиться во всех регионах РФ

▪️Базовый минимум должен быть бесплатным, заявил Путин. Президент считает, что нужно обнулить или свести к минимуму взносы с родителей на спортивных мероприятиях

▪️ Путин поручил продумать систему сертификации и подтверждения квалификации детских тренеров

Кроме того, в рамках проходящего в Самаре международного форума «Россия - спортивная держава» глава государства одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов в РФ, которую выдвинула председатель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

Весь список