Глава Железнодорожного района Самары Вадим Тюнин провел прием граждан

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22 июля глава Железнодорожного района Самары Вадим Тюнин провел очередной прием граждан. Жители обратились с вопросами по капитальному ремонту внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения, благоустройству и содержанию дворов и придомовых территорий. Так, жители Деповского оврага обратились с замечаниями по качеству содержания территорий у домов №15 и №21.



«До конца августа будет отремонтирована и оснащена дополнительным баком контейнерная площадка, также по просьбам жителей несколько изменим её расположение, проведем дератизацию. В этом году при поддержке городской администрации в районе обновим и дооснастим более 30 площадок. С городской службой благоустройства проработаем график покоса травы и уборки мусора на Деповском овраге. Особое внимание в районе сейчас уделяется обрезке аварийных веток деревьев, прошу жителей оперативно сообщать о необходимости провести данную работу», - сказал глава Железнодорожного района Самары Вадим Тюнин.



Жительница дома №129 по улице Красноармейской обратилась к главе района с просьбой восстановить дорожный знак о запрете парковки автомобилей, который был демонтирован во время ремонтных работ на инженерных коммуникациях, а также навести порядок на контейнерной площадке. По поручению главы района, в ближайшее время там установят борта, которые будут препятствовать выезду мусорных баков, также отремонтируют поврежденные регоператором участки контейнерной площадки, после чего будет выполнена их очистка и покраска.



Кроме того, администрация Железнодорожного района проверит наличие у находящихся поблизости ресторанов и точек общественного питания договоров с региональным оператором на складирование мусора на близлежащих площадках.



«Сегодня большие возможности по организации дворовых территорий дают действующие программы благоустройства. При составлении проекта жители могут предусмотреть все необходимые виды работ. Самое главное, чтобы проект был поддержан большинством жителей, и тогда он сможет участвовать в голосовании», - отметил Вадим Тюнин.



Жителям дома №3 по улице Аксакова, которых беспокоит подтопление подвального помещения, на приеме сообщили о том, что специалисты ООО «СКС» приступают к проведению необходимых работ. До конца августа они заменят проблемный участок трубы по улице Аксакова, что позволит предотвратить утечки.

Фото: администрация Самары