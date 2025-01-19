Глава Самары поздравил горожан с праздником Крещения

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"Друзья! Поздравляю вас со светлым праздником Крещения!

Это один из самых главных праздников для православных христиан во всем мире. Крещение – это праздник души, которая становится чище, праздник светлых помыслов и добрых дел. В этот день важно вспомнить, что только терпимость, стремление к справедливости, милосердие и любовь к ближнему дарят нам внутреннюю гармонию и душевный покой. И очень важно сохранить этот светлый и добрый настрой на весь следующий год. Пусть этот праздник станет для нас всех временем преображения, а крещенская вода смоет все горести и залечит все душевные раны.

Желаю вам в этот день зарядиться энергией на добрые дела, здоровьем, мудростью. Пусть ваша жизнь наполнится добром и светом, а в домах воцарятся уют, благополучие, согласие и радость каждого нового дня!

С праздником!", - написал в своем аккаунте в телеграм глава Самары Иван Носков.