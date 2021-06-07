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Глава Самары наградила за самоотверженность сотрудника УФСИН России по Самарской области

7 июня 2021 13:26
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Глава Самары наградила за самоотверженность сотрудника УФСИН России по Самарской области

Высокой награды удостоен майор внутренней службы Алексей Парфенов. Почетным знаком «За самоотверженность» он отмечен за то, что спас человека из горящей квартиры многоэтажного дома.

Когда Алексей подбежал к месту чрезвычайного происшествия, то увидел, что огнем охвачена квартира на первом этаже, а из нее пытается безуспешно выбраться мужчина. Ему мешала решетка на окне. Офицер смог вырвать решетку и вытащил из огня мужчину.

Майор внутренней службы был приглашен в администрацию города Самары, где глава областного центра Елена Лапушкина вручила ему высокую награду – Почетный знак городского округа Самара «За самоотверженность».

Алексей служит в ИК-13 УФСИН России по Самарской области. Руководство характеризует его как добросовестного и исполнительного офицера. За успехи в службе он награжден несколькими медалями и нагрудным знаком «Лучший сотрудник отдела безопасности».

Теги: Лапушкина спасение на пожаре УФСИН

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