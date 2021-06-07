Глава Самары наградила за самоотверженность сотрудника УФСИН России по Самарской области

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Высокой награды удостоен майор внутренней службы Алексей Парфенов. Почетным знаком «За самоотверженность» он отмечен за то, что спас человека из горящей квартиры многоэтажного дома.

Когда Алексей подбежал к месту чрезвычайного происшествия, то увидел, что огнем охвачена квартира на первом этаже, а из нее пытается безуспешно выбраться мужчина. Ему мешала решетка на окне. Офицер смог вырвать решетку и вытащил из огня мужчину.

Майор внутренней службы был приглашен в администрацию города Самары, где глава областного центра Елена Лапушкина вручила ему высокую награду – Почетный знак городского округа Самара «За самоотверженность».

Алексей служит в ИК-13 УФСИН России по Самарской области. Руководство характеризует его как добросовестного и исполнительного офицера. За успехи в службе он награжден несколькими медалями и нагрудным знаком «Лучший сотрудник отдела безопасности».