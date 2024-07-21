Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня металлургов

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Уважаемые работники и ветераны металлургической отрасли!



Металлургия вносит существенный вклад в укрепление экономического потенциала России, решение задачи, поставленной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета страны.

Региональный металлургический комплекс, базовым предприятием которого уже многие десятилетия является Самарский металлургический завод, позволяет обеспечивать выпуск продукции и создавать современные решения для авиационной, космической, строительной отраслей, машиностроения, транспорта и, конечно, оборонной промышленности.

По итогам пяти месяцев 2024 года индекс производства в металлургии составил 111,3%, отгружено продукции на сумму почти 55 млрд рублей – эти цифры выше прошлогодних за аналогичный период. Удалось не просто сохранить позиции, но и обеспечить рост. Государственные меры поддержки помогают предприятиям справляться с санкционными ограничениями, все ранее намеченные инвестиционные проекты реализуются.

Профессия металлурга всегда пользовалась в Самарской области особым почетом. В нашем регионе на предприятиях металлургии трудится более 5 тысяч человек. Преданность своему делу, постоянное стремление специалистов отрасли повышать свой профессиональный уровень заслуживают огромного уважения. На примере производственных достижений и традиций самарских металлургов молодежь учится добросовестному отношению к труду, ответственности, преодолению сложностей.

Правительство региона и в дальнейшем будет оказывать поддержку в реализации планов развития предприятий отрасли - повышения их конкурентоспособности, расширения производственных мощностей и увеличения числа рабочих мест.



Врио губернатора Самарской области В.А. Федорищев

Фото: pxhere.com