Я нашел ошибку
Главные новости:
Две девушки пострадали в ДТП в Отрадном
Две девушки пострадали в ДТП в Отрадном
В России разрабатывают групповые туры по самым известным научным объектам
В России разрабатывают групповые туры по самым известным научным объектам
В Жигулевске машина врезалась в дерево, пострадала женщина
В Жигулевске машина врезалась в дерево, пострадала женщина
В Самаре от удара молнии загорелся дом в Промышленном районе
В Самаре от удара молнии загорелся дом в Промышленном районе
Самарский инженер лишился денег, переведя их на "безопасный счет"
Самарский инженер лишился денег, переведя их на "безопасный счет"
Самара по росту цен на новостройки обогнала Москву
Самара по росту цен на новостройки обогнала Москву
В Сызрани пенсионерка лишилась 170 тысяч из-за гадалки из Волгограда
В Сызрани пенсионерка лишилась 170 тысяч из-за гадалки из Волгограда
На трех пляжах в Самаре нельзя купаться
На трех пляжах в Самаре нельзя купаться
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.02
0.14
EUR 96.04
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Для самарцев работает выставка «Было/Не было» (12+)
В историческом зале Самарского политеха состоится литературный вечер «Мой Маяковский»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18-21 июля
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня металлургов

21 июля 2024 10:49
194
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня металлургов

Уважаемые работники и ветераны металлургической отрасли!

Металлургия вносит существенный вклад в укрепление экономического потенциала России, решение задачи, поставленной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета страны.
Региональный металлургический комплекс, базовым предприятием которого уже многие десятилетия является Самарский металлургический завод, позволяет обеспечивать выпуск продукции и создавать современные решения для авиационной, космической, строительной отраслей, машиностроения, транспорта и, конечно, оборонной промышленности.
По итогам пяти месяцев 2024 года индекс производства в металлургии составил 111,3%, отгружено продукции на сумму почти 55 млрд рублей – эти цифры выше прошлогодних за аналогичный период. Удалось не просто сохранить позиции, но и обеспечить рост. Государственные меры поддержки помогают предприятиям справляться с санкционными ограничениями, все ранее намеченные инвестиционные проекты реализуются.
Профессия металлурга всегда пользовалась в Самарской области особым почетом. В нашем регионе на предприятиях металлургии трудится более 5 тысяч человек. Преданность своему делу, постоянное стремление специалистов отрасли повышать свой профессиональный уровень заслуживают огромного уважения. На примере производственных достижений и традиций самарских металлургов молодежь учится добросовестному отношению к труду, ответственности, преодолению сложностей.
Правительство региона и в дальнейшем будет оказывать поддержку в реализации планов развития предприятий отрасли - повышения их конкурентоспособности, расширения производственных мощностей и увеличения числа рабочих мест.

Врио губернатора Самарской области В.А. Федорищев

Фото: pxhere.com

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
АВТОВАЗу — 58 лет!
20 июля 2024, 13:14
АВТОВАЗу — 58 лет!
Сегодня день рождения у предприятия, которое определило судьбу отечественной автомобильной промышленности и машиностроения. Новости компаний
504
Вячеслав Федорищев предложил добровольцам создать совместный штаб по содействию программе социально-экономического развития региона
20 июля 2024, 12:27
Вячеслав Федорищев предложил добровольцам создать совместный штаб по содействию программе социально-экономического развития региона
Вячеслав Федорищев посоветовал самарским волонтерам не терять связь с людьми, с которыми их свела жизнь. Общество
1059
Сегодня на "Солидарность Самара Арене" пройдет домашний матч "Крыльев Советов" против "Зенита"
20 июля 2024, 12:09
Сегодня на "Солидарность Самара Арене" пройдет домашний матч "Крыльев Советов" против "Зенита"
Для незрячих болельщиков в приложении "Особый взгляд" в прямом эфире проведут тифлокомментирование матча "Крылья Советов" – "Зенит". Спорт
603
В центре внимания
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня металлургов
21 июля 2024  10:49
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня металлургов
192
АВТОВАЗу — 58 лет!
20 июля 2024  13:14
АВТОВАЗу — 58 лет!
505
Вячеслав Федорищев предложил добровольцам создать совместный штаб по содействию программе социально-экономического развития региона
20 июля 2024  12:27
Вячеслав Федорищев предложил добровольцам создать совместный штаб по содействию программе социально-экономического развития региона
1059
Сегодня на
20 июля 2024  12:09
Сегодня на "Солидарность Самара Арене" пройдет домашний матч "Крыльев Советов" против "Зенита"
603
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 22 июля
20 июля 2024  11:57
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 22 июля
621
Весь список