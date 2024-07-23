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Глава Самарской области совместно с представителями УФСИН определил перспективы развития учреждения

23 июля 2024 20:35
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Начальник УФСИН СО Алексей Климов обозначил проблемные вопросы и попросил главу региона о содействии в их решении.

Во вторник, 23 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в заседании региональной коллегии УФСИН России.

На ней подвели итоги работы ведомства и подведомственных ему учреждений в первом полугодии текущего года. О результатах служебной деятельности и задачах доложил начальник УФСИН России по Самарской области, полковник внутренней службы Алексей Климов. 

Глава региона отметил качественно выстроенную работу с коллективом, которая позволяет достигать показателей. 

«У вас важнейшая, сложнейшая работа, профессия. Самое главное, что жизнь всегда вносит свои изменения и коррективы, вынуждены реагировать на ситуации, в которых простых решений нет. Вы их проходите достойно, проходите всегда как коллектив. Подчеркиваете, что именно коллектив управления определяет такие хорошие результаты», – сказал Вячеслав Федорищев.

В ходе заседания Алексей Климов обозначил проблемные вопросы и попросил главу региона о содействии в их решении. Один из них – максимальное использование мощностей УФСИН для производства товаров для нужд органов государственной и муниципальной власти. По мнению начальника УФСИН России по Самарской области, основное направление взаимодействия возможно в развитии швейного производства. 

«Кроме того, в учреждениях есть свободные производственные площади, пригодные для организации новых производств, – поделился Алексей Климов. – Одним из перспективных видов является производство остановок общественного транспорта, малых архитектурных форм, а также изготовление 3D-заборов. Это позволит внести значительный вклад в благоустройство общественных пространств Самарской области, а также привлечь к труду осужденных».

Руководитель области подчеркнул накопленный в разных субъектах страны положительный опыт взаимодействия по исправительным системам.

«Со своей стороны, инвестиционные проекты, которые есть в Самарской области, будем по возможности предлагать к реализации на ваших мощностях. Сами мощности будем расширять, – рассказал Вячеслав Федорищев. – Самое главное, чтобы вы понимали, что все работы, которые будут выполняться, они идут на благо людей. Поэтому наша с вами задача, чтобы продукция, производимая на мощностях учреждения, была качественной и конкурентоспособной по цене».

По завершению заседания коллеги глава 63-го региона ознакомился с производственной продукцией учреждений УФСИН и посетил музей истории.

 

Фото: пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

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