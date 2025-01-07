Глава Самарской области поздравил жителей региона с Рождеством

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Уважаемые жители Самарской области!

Поздравляю вас с одним из главных христианских праздников — Рождеством! Имеющий давнюю историю, он любим жителями страны, служит связи поколений, укреплению традиционных семейных ценностей и нравственных ориентиров. Как и во все времена, Рождество объединяет людей по всей нашей огромной России в вере в торжество добра.

Вместе мы молимся за наших защитников Отечества, участников специальной военной операции. Все наши силы направляем на то, чтобы во всем помогать им, оберегать их близких – ради скорейшей победы, ради будущего мира и спокойствия.

Дорогие друзья! Искренне уверен, что, объединенные общностью задач и целей, нашей историей, культурой, стремлением к правде и справедливости, мы достойно ответим на все вызовы времени и обязательно победим.

Желаю вам крепости здоровья и духа, успехов во всех добрых начинаниях, благополучия и счастливого Рождества!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев