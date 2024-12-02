Глава региона Вячеслав Федорищев представил общественных советников

177

В понедельник, 2 декабря, в Правительстве региона прошло еженедельное оперативное совещание под руководством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В нем приняли участие руководители министерств, ведомств, главы городов и районов региона. Обсуждение ключевых вопросов прошло в открытом режиме и транслировалось в прямом эфире в социальных сетях.



Открывая совещание, руководитель области Вячеслав Федорищев представил своих советников: «Традиционно в начале совещания мы объявляем о кадровых назначениях. Сегодня они касаются общественной работы, нашей совместной со многими профессиональными сообществами. Это те приоритеты, которые иногда не укладываются в понимание первоочередных направлений социально-экономического развития, но они были по-настоящему важны нашим жителям и определены в ходе встреч с ними».

Так сегодня был назначен общественный советник по спорту. Им стала Елена Маркина, мастер спорта, член сборной команды страны по легкой атлетике.



«Многие из вас знают ее, как ведущую замечательной телепрограммы «Мастер спорта». Елена Борисовна уже многое сделала для того, чтобы люди увлекались спортом и физической культурой. Помогала нам с министром спорта формировать программу «Мастер спорта» и поддержала инициативу «Чистый спорт», - отметил глава региона.

Кирилл Пульвер также станет советником по спорту и будет развивать массовый спорт. Кирилл Пульвер, заслуженный мастер спорта, серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр в Париже. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.



Ольга Гальцова будет курировать в качестве и советника (консультанта), и наставника социальную политику в регионе. Ранее она работала уполномоченным по правам человека в Самарской области.

Ирина Фишман будет отвечать за сферу градостроительной политики, урбанистики и развития исторического центра. Олег Никитенко теперь в качестве советника курирует жилищное строительство.

Советники по спорту и градостроительству будут работать на общественных началах и помогать с организацией работы по своим направлениям.