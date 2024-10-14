Глава региона Вячеслав Федорищев передал от региона крупнейшую партию военной помощи в зону СВО

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Сегодня в Самаре прошла очередная отправка груза в зону проведения специальной военной операции. Это самая большая партия военной помощи за последнее время. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал командирам и бойцам партию военной помощи для дальнейшей ее доставки в зону СВО. Техника, имущество и оборудование закуплено регионом для военнослужащих с учетом их конкретных пожеланий.

Автомобили УАЗ - 8 шт., мотоциклы – 14 шт., квадроциклы - 6 шт., квадрокоптеры, тепловизоры, станции РЭБ и многое другое. В общей сложности отправляется груз на сумму 160 млн рублей.

«Мы передаём самую большую за последнее время партию. Это и современная техника, которая позволяет нарастить беспилотную составляющую, и автомобили. Все, что необходимо для выполнения боевой задачи. Мы очень благодарны всем неравнодушным жителям области, которые помогают и обеспечивают эту помощь вместе с нами. Сегодня также работает фонд «Доброе сердце» из Отрадного, который передаёт большую помощь. Но самое главное - это передавать добрые пожелания нашим бойцам, чтобы они возвращались с Победой! Я прошу всех командиров, всех, кто представляет сегодня подразделения, от всех жителей Самарской области, передать нашим ребятам, что мы ими гордимся и ждём их с Победой. Победа будет очень скоро! Победа будет за нами! Сегодня очередной груз уходит, он далеко не последний, будем наращивать эту помощь. Важно помогать и содействовать целям специальной военной операции», - сказал глава региона Вячеслав Федорищев.

Свой гуманитарный груз собрали и волонтёры из Отрадного, он также отправится в общем конвое военной помощи на передовую. Благотворительная группа «Доброе сердце», организованная Татьяной Хритоновой, с первых дней СВО помогает нашим бойцам. Они плетут маскировочные сети и оказывают адресную помощь военнослужащим. Всего было передано от них более 1100 маскировочных сетей. Вместе с «Добрым сердцем» посылки солдатам с вещами первой необходимости собрали и неравнодушные жители города. 80 коробок с теплыми вещами, предметами гигиены и продуктами питания отправили сегодня отрадненцы.

Военную помощь получат военнослужащие общевойсковой армии и соединения спецназа Центрального военного округа. Мотоциклы и квадроциклы на передовую из региона отправили впервые. Как рассказал заместитель командира соединения специального назначения по военно-политической работе подполковник Андрей Новик, эта техника сейчас особенно нужна: «В зоне СВО есть ряд длинных открытых участков, по которым необходимо очень быстро передвигаться. На крупной технике это сделать невозможно, так как противник ее сразу замечает и посылает туда дроны. Поэтому разведчики вынуждены передвигаться по таким участкам своим ходом. Теперь в помощь им будут мотоциклы. Их можно спрятать под деревьями и быстро преодолеть на них открытые участки. Это нужно для доставки грузов, медикаментов, для эвакуации раненных». Для мотоциклов и квадроциклов предусмотрена тонировочная пленка, которая позволит замаскировать технику.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба Правительства Самарской области.