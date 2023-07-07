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Глава региона Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Виталия Гройсмана

7 июля 2023 19:55
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Его имя было занесено в книгу рекордов Гиннеса, и оно, несомненно, останется навсегда в истории Самарской области и нашего государства.

 «От лица всех жителей Самарской области и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким Заслуженного врача РФ, Заслуженного тренера СССР, Почетного гражданина Самарской области Виталия Александровича Гройсмана.

Его уход из жизни – огромная утрата для всех нас. Он был уникальным, бесконечно талантливым, трудолюбивым и целеустремленным человеком, внесшим огромный вклад в развитие медицины и спорта Тольятти, нашего региона и всей страны. В каждой из этих сфер он проявил себя как настоящий профессионал, новатор, человек незаурядного интеллекта и мудрости. Он воспитал десятки чемпионов, сделал немало научных достижений, подарил здоровую счастливую жизнь тысячам своих пациентов. За свои выдающиеся достижения он получил мировое признание. Его имя было занесено в книгу рекордов Гиннеса, и оно, несомненно, останется навсегда в истории Самарской области и нашего государства.

Мы будем помнить Виталия Александровича как светлого, жизнерадостного человека с открытым сердцем, блестящим чувством юмора, умением сопереживать и помогать. Нам будет очень не хватать его мудрых советов, его позитивного настроя, его доброты.

Вместе с родными и близкими, друзьями и коллегами Виталия Александровича скорбим о постигшей нас утрате. Вечная память!»

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Дмитрий Азаров

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