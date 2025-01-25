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Глава областного центра Иван Носков пообщался со студентами Самары

25 января 2025 11:43
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Глава областного центра Иван Носков поздравил студентов Самары

Об этом глава Самары написал в своем канале в телеграм.

"Накануне Дня студента встречался с нашей молодежью – представителями Ассоциации Региональной Молодежи (https://t.me/mooarm) и студентами вузов. Немного расскажу про личные впечатления. 

Проблема «отцов и детей» действительно существует, в разговоре это чувствовалось. Молодежь эмоциональна, требовательна, и всегда готова опровергать. Это нужно просто принять, и понять, что молодость – всегда искренна. Эмоциональна, иногда чуть наивна, но искренна. И за это я ценю и уважаю молодых людей. Опыт ко всем придет с годами, а вот юношеский задор и желание действовать не так-то просто сохранить.

В целом обозначили два важных вопроса. Сегодня у нас за пределами Самары учатся порядка 4000 студентов. Это огромная сила, и хотелось бы, чтобы эта сила после обучения вернулась в Самару. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев (https://t.me/Fedorischev63) поручил оптимизировать работу по возвращению наших студентов после вузов домой, тем более, что в Самаре есть работа, есть возможности для профессионального и личного роста. Предприятия готовы принимать на работу молодых специалистов, многие готовы предоставить так называемые «подъёмные». Это обязательно нужно донести до всех студентов, и в этом вопросе я надеюсь, в том числе, и на поддержку Ассоциации региональной молодежи. 

И второй важный момент – участие молодежи во всех преобразованиях к лучшему, которые происходят и будут происходить в Самаре. Говорили о программе «Самара-450», о транспорте, строительстве школ и детских садов, культурных и спортивных объектов, о благоустройстве общественных пространств. Вам жить и работать в этом городе, поэтому важно включаться во все процессы, которые в нем происходят. Недостаточно просто «говорить», нужно еще и делать! 

В общем, встреча прошла продуктивно, и самое главное, чтобы она имела продолжение. Спасибо за острые вопросы и интересный разговор

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