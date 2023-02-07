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Глава Минцифры: минимум три оператора интернета должны быть доступны в многоквартирных домах

7 февраля 2023 22:57
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"...если будет 20 - хорошо, чем больше операторов, тем ниже цена".

Минцифры России считает, что не менее трех операторов интернета должно быть доступно в многоквартирных домах, на данный момент в 60% домов только два оператора, а в каждом пятом доме - один, заявил глава министерства Максут Шадаев, передает РИА Новости.

"У нас 4,8 тысячи операторов, которые оказывают услуги домашнего интернета. Позиция Минцифры, что у жителей должен быть максимальный выбор. Не менее трех операторов должны быть доступны в каждом доме; если будет 20 - хорошо, чем больше операторов, тем ниже цена", - сказал Шадаев во время парламентских слушаний на тему "Об обеспечении прав граждан на доступ к услугам связи и сети "Интернет" в многоквартирных домах".

 

Фото:   ru.freepik.com

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