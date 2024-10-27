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Глава Минлесхоза СО лично проверил адреса контейнерных площадок, по которым поступают жалобы от самарцев

27 октября 2024 18:33
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Уже сейчас вводится практика рейдовых мероприятий в местах организации незаконных свалок.

В субботу врио министра Артем Ефимов лично проверил адреса контейнерных площадок, по которым поступают жалобы от жителей.

«Сейчас, конечно, мы сконцентрируемся на том, чтобы вычистить завалы, которые образовались ранее. Но проблема, которая копилась годами, требует комплексных решений. Нужен новый подход в организации сбора мусора», — отметил врио министра.

Поэтому:

"Проработаем вопрос отдельных емкостей для крупногабаритного мусора. А чтобы такие отходы не накапливались на площадке, система вызова спецтехники станет проще. Соответствующая опция уже предусмотрена у нового регионального оператора.

Разработаем резервную схему временного размещения контейнеров. Это поможет обеспечить бесперебойный вывоз мусора во время ремонта дорог на дворовых территориях. Также проработаем вопрос организации дорожного движения для предотвращения запаркованности у контейнерных площадок.

Проконтролируем работу муниципалитетов по содержанию контейнерных площадок. В свою очередь, Правительство региона выделяет большую субсидию на их обновление. Поэтому ответственность органов местного самоуправления возрастает.

Продумаем систему рейтинга муниципальных образований: применяя прозрачную процедуру оценки, будем определять лидеров в сфере обращения с ТКО и персонально работать с отстающими.

Уже сейчас вводится практика рейдовых мероприятий в местах организации незаконных свалок. По их результатам расскажем в ближайшее время".

 

Фото:   Минлесхоз Самарской области

Теги: Самара

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