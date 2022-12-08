ГИМС СО предупреждает - не выходите на тонкий лед водоемов

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На реках Сок и Большой Кинель наблюдаются забереги, на реках Самара и Чапаевка – ледостав. На реке Волга в районе г. Тольятти и г. Сызрань наблюдается ледостав, у г. Самара, с. Зольное – чисто.

Как правило, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На озерах, прудах лед появляется раньше, чем на реках, где течение задерживает ледообразование. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.

Коварность такого льда заключается в том, что на вид он кажется прочным. При этом на нем могут находиться промоины, трещины. Особенно опасно ходить по льду в местах бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Вчера спасатели Поисково-спасательной службы Самарской области провели работы по извлечению изо льда погибшей женщины на реке Уса в районе н.п. Красный Миронов Сызранского района.

С целью предупреждения несчастных случаев, инспекторы государственной инспекции по маломерным судам проводят профилактические беседы с гражданами, рассказывают им про возможные трагические последствия, к которым может привести пребывание на льду, раздают памятки.

Очередное профилактическое мероприятие прошло в с. Воскресенка Волжского района.

Несмотря на непрочный лед и предупреждающие аншлаги, нашлись желающие испытать судьбу и выйти на пруд.

Инспекторы государственной инспекции по маломерным судам совместно с представителями администрации провели профилактические беседы с рыбаками, рассказали им про возможные трагические последствия, к которым может привести пребывание на тонком льду, вручили памятки. Сотрудники ГИМС рекомендовали любителям рыбной ловли выходить на лёд только при благоприятной погоде и толщине льда не менее 10 см. Перед походом на рыбалку не забыть предупредить близких о своем местонахождении, иметь при себе средства связи и необходимое снаряжение.

Фото: ГУ МЧС СО