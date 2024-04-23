ГИБДД Самарской области: о правилах использования средств индивидуальной мобильности

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С каждым днем на дорогах и тротуарах все больше электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других средств индивидуальной мобильности. Те, кто ими управляет, нередко нарушают Правила дорожного движения. К лицам, осуществляющим передвижение на средствах индивидуальной мобильности применимы санкции ч.2 ст. 12.29 КоАП РФ.

Особенно в весенне-летний период сотрудниками Госавтоинспекции Самарской области обращено внимание на тех, кто использует средства индивидуальной мобильности. Выявление правонарушений и предупреждение ДТП с их участием находится на регулярном контроле сотрудников полиции.



Областная Госавтоинспекция отмечает, что средства индивидуальной мобильности могут быть опасными, а именно развивать значительную скорость, что при ограниченной маневренности создает высокую вероятность потери управления.

При использовании средств индивидуальной мобильности необходимо соблюдать основные правила безопасности: стараться выбирать для катания ровную поверхность; соблюдать безопасную дистанцию до любых объектов или предметов во избежание столкновений и несчастных случаев; сохранять безопасную скорость, останавливаться плавно и аккуратно; не пользоваться во время движения мобильным телефоном, наушниками и другими гаджетами; чтобы перейти дорогу, необходимо спешиться, взять устройство в руки и перейти дорогу по пешеходному переходу; использовать световозвращающие приспособления и защитную экипировку (велошлем, наколенники, налокотники).



Уважаемые участники дорожного движения строго соблюдайте правила дорожного движения. Помните дорога требует от каждого участника дорожного движения повышенного внимания и личной дисциплинированности.

Госавтоинспекция обращается к родителям: покупая ребенку средства индивидуальной мобильности, объясните основные правила безопасного поведения на улице во время катания. Неукоснительное их соблюдение – это залог сохранения жизни и здоровья ваших детей, сообщает пресс-служба ГИБДД Самарской области.

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