ГИБДД России официально стала называться Госавтоинспекцией, заявил начальник ведомства Михаил Черников на заседании президиума Общественного совета МВД, передает РИА Новости.
"Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем! Законодательно урегулировали такое название", — подчеркнул он.
Официальной датой создания ГАИ считается 3 июля 1936 года — тогда Совнарком СССР подписал "Положение о Государственной автомобильной инспекции ГУ РКМ". В 1998 году ГАИ переименовали в ГИБДД, однако в 2002-м специальным указом президента Владимира Путина старое название вернули наравне с новым.
Фото: Госавтоинспекция СО