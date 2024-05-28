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ГИБДД России официально стала называться Госавтоинспекцией

28 мая 2024 18:51
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Официальной датой создания ГАИ считается 3 июля 1936 года.

ГИБДД России официально стала называться Госавтоинспекцией, заявил начальник ведомства Михаил Черников на заседании президиума Общественного совета МВД, передает РИА Новости.

"Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем! Законодательно урегулировали такое название", — подчеркнул он.

Официальной датой создания ГАИ считается 3 июля 1936 года — тогда Совнарком СССР подписал "Положение о Государственной автомобильной инспекции ГУ РКМ". В 1998 году ГАИ переименовали в ГИБДД, однако в 2002-м специальным указом президента Владимира Путина старое название вернули наравне с новым.

 

Фото:   Госавтоинспекция СО

Теги: ГИБДД

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