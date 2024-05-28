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ГИБДД России официально стала называться Госавтоинспекцией, заявил начальник ведомства Михаил Черников на заседании президиума Общественного совета МВД, передает РИА Новости.

"Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем! Законодательно урегулировали такое название", — подчеркнул он.

Официальной датой создания ГАИ считается 3 июля 1936 года — тогда Совнарком СССР подписал "Положение о Государственной автомобильной инспекции ГУ РКМ". В 1998 году ГАИ переименовали в ГИБДД, однако в 2002-м специальным указом президента Владимира Путина старое название вернули наравне с новым.

Фото: Госавтоинспекция СО