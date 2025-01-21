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Герои специальной военной операции из Самары удостоены высших государственных наград

21 января 2025 17:48
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Они посмертно были награждены Орденами Мужества и медалью «За отвагу». 

20 января в Правительстве Самарской области прошла церемония передачи государственных наград семьям военнослужащих, погибших при выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции.  

Высокие награды, которых были удостоены наши земляки, по поручению губернатора Вячеслава Федорищева передал родным и близким военнослужащих первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов. 

Обращаясь к родным защитников, первый вице-губернатор - председатель Правительства региона подчеркнул, что павшие воины отстаивали свободу и независимость России, право граждан страны жить в соответствии с теми идеалами и ценностями, которые веками скрепляли народ, делали его сильным и непобедимым. 

Среди награждаемых были бойцы из Самары. Они посмертно были награждены Орденами Мужества и медалью «За отвагу». 

«Семьи наших защитников всегда могут рассчитывать на поддержку Правительства области и города. И это не просто слова. За близкими участников специальной военной операции закреплены социальные кураторы, которые готовы консультировать и помогать в решении самых разных вопросов. Свыше 40 мер социальной поддержки уже реализуется, о каждой семье мы помним, благодарим за то, что что были рядом с нашими героями Отечества. Они живы, пока жива память об их подвигах, совершенных на благо страны», - подчеркнул Глава Самары Иван Носков.  

Напомним, в Самаре завершили распределение первых земельных участков для участников специальной военной операции и членов их семей. Землю в собственность получили 52 заявителя в поселке Ясная поляна Красноглинского района. На сегодняшний день в реестре «земельной» меры поддержки Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации города состоит 41 заявитель. Чтобы стать участником льготной программы необходимо подать заявку в один из МФЦ, либо напрямую в профильное ведомство по адресу г. Самара ул. Куйбышева, 48, каб. 25. Прием граждан, который будет проходить по понедельникам, средам с 9:00 до 17:00 (обед с 12:30 до 13:18), начнется с 12 марта. Проконсультироваться также можно по телефонам - 310-31-36, 310-31-35. После рассмотрения заявки участники СВО или члены их семей будут приглашены на специальную комиссию. С подробной информацией о программе, необходимыми документами и бланками можно ознакомиться на сайте Администрации Самары.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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