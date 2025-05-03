ГД приоритетно рассмотрит законопроект об ответственности для дропперов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по государственному строительству и законодательству законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов, сообщается на сайте ГД.

"Рассмотрим законопроект в приоритетном порядке", - отметил Володин, его цитирует пресс-служба Думы.

Так, инициатива предусматривает привлечение к уголовной ответственности лиц, которые помогают кибермошенникам в выводе украденных денег через электронные средства платежа. За совершение таких преступлений будет грозить вплоть до шести лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей, пишет ТАСС.

"Разработанные меры дополнят систему норм, направленных на противодействие кибермошенникам, действующим через цепочку соучастников. Такое решение ограничит преступников в возможностях обналичивания похищенных денег. Это позволит более эффективно защищать граждан и их средства", - сообщил спикер Думы.