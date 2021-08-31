«Газпром межрегионгаз Самара» и «Газпром газораспределение Самара» возглавил Михаил Смирнов

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Решением Уполномоченных органов генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром газораспределение Самара» избран Михаил Смирнов.

Сегодня новый руководитель представлен коллективу заместителем генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Юрием Пахомовским.

Михаил Андреевич Смирнов родился в 1982 году в Санкт-Петербурге.

В 2004 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция».

2003 — 2004 гг. — юрист, начальник юридического отдела ООО «Консультационная группа „Твин“, Санкт-Петербург.

2005 — 2007 гг. — главный специалист, главный юрисконсульт, начальник корпоративно-правового отдела ОАО «Газпромрегионгаз», Санкт-Петербург.

2007 — 2012 гг. — начальник отдела по корпоративной работе, заместитель начальника управления ООО «Межрегиональная компания по реализации газа», затем ООО «Газпром межрегионгаз», Московская область, п. Газопровод.

2013 — 2017 гг. — руководитель департамента нормативно-правового обеспечения ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Москва.

2013 — 2017 гг. — директор юридического департамента, директор департамента земельно-имущественных отношений Государственной компании «Российские автомобильные дороги», Москва.

2018 — 2021 гг. — заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора АО «Западный скоростной диаметр», Санкт-Петербург.

С 1 сентября 2021 года назначен генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром газораспределение Самара».