Газета Общественного совета при УФСИН СО стала победителем фестиваля «Пресса-2022»

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В Самаре состоялся XXVII фестиваль журналистики – «Пресса-2022». Праздник прошел на территории Струковского сада. Мероприятие организовали Самарская областная организация Союза журналистов и Администрации городского округа Самара.

В фестивале приняли участие ведущие средства массовой информации областного центра и региона: газеты, телерадиокомпании, радиостанции, сетевые издания, в том числе ведомственные, студенческие и национальные. Участником фестиваля стала газета Общественного совета при УФСИН региона «Тюрьма и воля». Площадку нашего издания посетили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава областной столицы Елена Лапушкина.

Украшением праздника прессы стало выступление вокальных ансамблей сотрудников и ветеранов УИС «Надежда» и «Селяночка».

Свою продукцию на фестивале представил производственный сектор УФСИН. Самарцы могли приобрести швейную продукцию, кованые изделия, поделки из дерева, выпечку.

Посетителей привлекала выставка штатного вооружения отдела специального назначения пенитенциарной системы, бронетранспортер «Выстрел».

Бурный восторг у детей вызвала служебная овчарка из управления по конвоированию. Кроме того, для ребят организовали специализированную площадку. Здесь мальчишки и девчонки играли с аниматором Мальвиной и ростовой куклой Бегемотом, участвовали в конкурсах, рисовали, всем желающим наносили аквагрим. В завершении программы маленьким участникам вручили подарки.

Также гости площадки могли отведать вкусной каши и ароматного чая из полевой кухни.

Во время фестиваля некоторые из сотрудников были удостоены благодарственных писем начальника УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенанта внутренней службы Рамиза Алмазова и Думы городского округа Самара, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области