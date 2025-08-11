ГАИ СО: подведены итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни

164

В ходе рейдовых мероприятий с 8 августа по 10 августа 2025 года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1000 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 62 водителя. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службе, однако сотрудники Госавтоинспекции уделяют внимание и другим видам правонарушений. За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 217 водителей.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлены 50 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения.

В результате мероприятий выявлено 23 правонарушения со стороны пешеходов и 13 со стороны водителей. От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения, так 93 водителя проигнорировали использование ремней безопасности.

Выявлено 18 нарушений правил дорожного движения мотоциклистами. Региональная Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО