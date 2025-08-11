Я нашел ошибку
️Жертв, пострадавших и разрушений нет. На место падения выехали оперативные службы.
Сегодня нашими ПВО были сбиты 2 вражеских беспилотника   
Женщине предъявили обвинение в государственной измене, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и незаконном обороте взрывчатых устройств.
Самарчанка обвиняется в госизмене
Автором инициативы выступил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР).
В ГД внесли проект о блокировке материалов в соцсетях с нецензурной бранью
Она внесла в акт совершения исполнительских действий заведомо ложные сведения об освобождении участка земель общего пользования от самовольной постройки.
В Самаре судебный пристав обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями
Проект проводился впервые и в финале объединил 420 участников из 14 регионов ПФО – молодых специалистов предприятий реального сектора экономики в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе молодых семей с детьми.
Команда Самарской области - среди лидеров общественного проекта для работающей молодежи ПФО «МолоТ»
Зарегистрировано 5 происшествий на водных объектах, погибли 4 человека, 2 человека спасены.
С 4 по 11 августа в регионе произошло 78 техногенных пожаров
Сотрудники МЧС СО приняли участие во встрече детей.
В минувшие выходные в Самару из Курской области и Донецкой Народной Республики на отдых прибыли 188 детей
По итогам встречи достигнута договоренность о консультационном сопровождении мероприятий, связанных с озеленением города.
Иван Носков с рабочим визитом посетил питомник и Садовый центр Веры Глуховой
ГАИ СО: подведены итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни

11 августа 2025 15:11
164
В ходе рейдовых мероприятий с 8 августа по 10 августа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1000 различных правонарушений в области дорожного движения.

В ходе рейдовых мероприятий с 8 августа по 10 августа 2025 года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1000 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 62 водителя. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службе, однако сотрудники Госавтоинспекции уделяют внимание и другим видам правонарушений. За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 217 водителей.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлены 50 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения.

В результате мероприятий выявлено 23 правонарушения со стороны пешеходов и 13 со стороны водителей. От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения, так 93 водителя проигнорировали использование ремней безопасности.

Выявлено 18 нарушений правил дорожного движения мотоциклистами. Региональная Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Самара

