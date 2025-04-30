ГАИ СО: о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений в выходные и праздничные дни

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Госавтоинспекция Самарской области информирует о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений в выходные и праздничные дни.

Рабочие дни РЭО: 30 апреля, 03,05,06,07,10 мая.

Прием граждан по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности 30 апреля во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Самарской области будет осуществляться в режиме полного рабочего дня.

Начиная с 12 мая 2025 года прием граждан будет осуществляться в соответствии с повседневным графиком работы.

Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области