ГАИ СО: на территории Самарской области наблюдаются сложные погодные условия

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На территории Самарской области наблюдаются сложные погодные условия. В связи с этим региональная Госавтоинспекция обращается к водителям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения в соответствии с погодными условиями: соблюдайте скоростной режим, боковой интервал, дистанцию до впереди идущего транспортного средства. Отложите поездки на личном транспорте.

Уважаемые пешеходы, соблюдайте правила дорожного движения, используйте световозвращающие элементы, переходите дорогу только в установленном месте, убедившись, что водители вас видят и пропускает.

Фото: ГАИ СО