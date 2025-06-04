ГАИ СО: на большей  территории региона наблюдается сильные осадки в виде дождя

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На большей территории региона наблюдается сильные осадки в виде дождя.

Госавтоинспекция рекомендует как водителям, так и пешеходам проявлять особую осторожность при неблагоприятных погодных условиях.

Водителям не следует допускать превышения скорости - на мокрой дороге значительно увеличивается тормозной путь, а отблески фар резко снижают видимость пешеходов и других участников дорожного движения.

Пешеходам необходимо проявлять повышенное внимание при переходе проезжей части. Переходить дорогу строго по пешеходному переходу, использовать световозвращающие элементы.

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