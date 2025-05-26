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ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни

26 мая 2025 14:19
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В состоянии опьянения допустили управление транспортом 52 водителя.

В ходе рейдовых мероприятий с 23 по 25 мая 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1000 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 52 водителя. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники Госавтоинспекции уделяют внимание и другим видам правонарушений. 

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 124 водителя. 

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлены 35 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 6 правонарушений со стороны пешеходов и 19 со стороны водителей.

От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения, так, 99 водителей проигнорировали использование ремней безопасности.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

 

Фото:  Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области

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