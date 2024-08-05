ГАИ Самарской области подвела итоги оперативно-профилактического мероприятия «Такси»

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Для проведения мероприятий были созданы совместные группы, из числа сотрудников Госавтоинспекции, участковых-уполномоченных полиции, подразделений экономической безопасности и по вопросам миграции.

На территории Самарской области в период с 22 по 31 июля 2024 года проводились мероприятия, направленные на предупреждение нарушений правил дорожного движения водителями такси, а также выявления иных нарушений законодательства Российской Федерации.

Для проведения мероприятий были созданы совместные группы, из числа сотрудников Госавтоинспекции, участковых-уполномоченных полиции, подразделений экономической безопасности и по вопросам миграции.

Всего проведено 112 мероприятий, в рамках которых осуществлена проверка 1084 транспортных средств, выявлено:

- 245 нарушений ПДД РФ, из них 50 совершены иностранными гражданами, в том числе 20 фактов управления легковым такси без Российских национальных водительских удостоверений;

- 161 факт осуществления незаконной предпринимательской деятельности, при осуществлении пассажирских перевозок в формате легкового такси, из них 84 факта допущено иностранными гражданами;

- 55 фактов нарушения въезда или режима пребывания на территории РФ;

- 41 факт нарушения правил пребывания на территории РФ;

- 8 фактов незаконного осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности на территории РФ.

Организация работы по контролю за осуществлением перевозок пассажиров и багажа в формате легкового такси будет продолжена, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО