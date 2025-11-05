Гагарина и Shaman стали лучшим исполнителями 2025 года

Я нашел ошибку
Одним из ключевых моментов нынешних чтений стало выступление Андрея Растегаева — ветерана СВО, кавалера ордена Мужества, члена Ассоциации ветеранов СВО, участника второго потока программы «Школа Героев».
В Самаре состоялась II Международная конференция «Колпаковские чтения»
Форум - одно из главных событий в спортивной отрасли, в ходе которого обсуждаются ключевые темы в области физкультуры, профессионального и массового спорта.
На форуме «Россия – спортивная держава» Вячеслав Федорищев подписал соглашения о популяризации различных видов спорта
На «Солидарность Самара Арене» состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, посвящённой форуму «Россия — спортивная держава».
Почтовая марка «Россия – спортивная держава» поступила в обращение  
Также победители забега получили слот на участие в соревнованиях по лыжным гонкам от олимпийского чемпиона Александра Легкова.
Победители и призеры массового забега «Чистый спорт» на дистанции 5 км
В церемонии приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и министр спорта Лидия Рогожинская.
На стенде Самарской области состоялось подписание соглашений о сотрудничестве в сфере развития и популяризации физкультуры и спорта
6 ноября в регионе местами небольшой дождь, до +8°С
6 ноября в регионе местами небольшой дождь, до +8°С
В финальном этапе турнира приняли участие более 700 атлетов из 25 регионов России, в том числе из Самарской области.
Самарская область — в числе лучших на соревнованиях «FONBET Стальная воля»
Об этом рассказала заместитель председателя Правительства-министр финансов Самарской области Ольга Собещанская в ходе пресс-конференции по вопросам финансового обеспечения региона. 
Самарская область погасила 1 миллиард рублей по облигациям и снизила стоимость обслуживания долга до минимума
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
Гагарина и Shaman стали лучшим исполнителями 2025 года

5 ноября 2025 13:32
179
Гагарина признана лучшей исполнительницей года четвертый раз подряд.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) третий год подряд возглавил рейтинг лучших российских исполнителей, певица Полина Гагарина признана лучшей исполнительницей года четвертый раз подряд, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, сообщает РИА Новости.

Лучшим певцом российской эстрады 2025 года 28% россиян назвали певца Shaman, исполнитель третий год подряд лидирует в народном рейтинге. Еще 16% считают лучшим исполнителем Олега Газманова, 11% - Сергея Лазарева, по 6% респондентов назвали Григория Лепса, Николая Баскова и Филиппа Киркорова, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.

Кроме того, 17% опрошенных назвали Полину Гагарину лучшей певицей российской эстрады 2025 года. Она сохраняет лидирующую позицию четвертый год подряд. По мнению 11% респондентов, лучшей исполнительницей является певица Валерия, 8% назвали Ларису Долину, по 7% - Татьяну Куртукову и Надежду Кадышеву.

 

Фото:  pxhere.com

Вячеслав Федорищев поприветствовал иностранных гостей форума и отметил, что Самара является одним из самых индустриальных регионов России, руководство страны приняло решение о проведении здесь международного спортивного форума.
5 ноября 2025  14:59
Вячеслав Федорищев принял участие в деловой программе форума «Россия – спортивная держава»
216
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
895
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
743
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
1588
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
895
Весь список