Гагарина и Shaman стали лучшим исполнителями 2025 года

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) третий год подряд возглавил рейтинг лучших российских исполнителей, певица Полина Гагарина признана лучшей исполнительницей года четвертый раз подряд, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, сообщает РИА Новости.

Лучшим певцом российской эстрады 2025 года 28% россиян назвали певца Shaman, исполнитель третий год подряд лидирует в народном рейтинге. Еще 16% считают лучшим исполнителем Олега Газманова, 11% - Сергея Лазарева, по 6% респондентов назвали Григория Лепса, Николая Баскова и Филиппа Киркорова, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.

Кроме того, 17% опрошенных назвали Полину Гагарину лучшей певицей российской эстрады 2025 года. Она сохраняет лидирующую позицию четвертый год подряд. По мнению 11% респондентов, лучшей исполнительницей является певица Валерия, 8% назвали Ларису Долину, по 7% - Татьяну Куртукову и Надежду Кадышеву.

Фото: pxhere.com