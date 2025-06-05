Форум работников социальной службы пройдет в Самарской области

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Уже завтра, 6 июня 2025 года, стартует форум работников социальной службы «Семья. Забота. Долголетие». Это масштабное мероприятия, где эксперты и специалисты будут обсуждать вектор развития социальной отрасли региона, приурочено ко Дню социального работника.

По информации организаторов, работа форума будет разделена на несколько основных блоков.

Поддержка участников СВО. Здесь обсудят всестороннюю поддержку участников СВО, вопросы оказания стационарной помощи, а также приоритетное право участников СВО на государственную помощь в виде социального контракта.

Самарское долголетие. Обозначат перспективы развития гериатрической службы системы долговременного ухода, организацию доступной и эффективной социальной помощи пожилым людям на дому. И обсудят проект «Самарское долголетие», который разработан по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева, а теперь реализуется в рамках нацпроекта «Семья».

Проект «Вызов». Специалисты расскажут о внедрении инновационных форм работы с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ, или оказавшимися в трудной жизненной ситуации, организацию отдыха и оздоровления детей и другие вопросы.

Организатором события выступает Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области. Основная цель встречи — обменяться опытом разработки и внедрения наиболее эффективных методов и практик в сфере социальной поддержки населения.

Напомним, что по решению Губернатора, 2025 год объявлен в регионе годом многодетной семьи. Областным правительством многое делается для поддержки родителей, воспитывающих троих и более детей. В Самарской области — 42 тыс. многодетных семей, в которых растут 140 тысяч детей.