Форум работников социальной службы пройдет в Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
Издание предназначено для семейного чтения с детьми, адресовано школьным учителям и воспитателям дошкольных учреждений, экскурсоводам и всем любителям самарской истории.
Детская картинная галерея: презентация книги Александра Житкова  «Самара. Иллюстрированная история»
Студенты смогли коммерциализировать свою разработку.
Студенты Самарского политеха разработали приложение для продажи виртуальных предметов в компьютерных играх
Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
Ночью 6 июня в регионе сохранятся грозы и град
Помните: в летнее время надо быть предельно осторожными и следить за близкими и детьми.
Самарский врач рассказала, как сохранить здоровье ребёнка в период пика кишечных инфекций
В селе Зуевка проведен капитальный ремонт офиса врача общей практики.
В Нефтегорском районе обновляются условия оказания медпомощи
5 июня в Тольятти стартовал Кадровый форум беспилотных авиационных систем 2025, организованный АНО «Университет 2035» совместно с Правительством Самарской области и изданием «Ведомости».
В Самарской области обсудили настоящее и будущее российских «беспилотных» специалистов
Также лесные пожарные более 30 раз выезжали на тушение сопредельных территорий, чтобы не допустить перехода огня в лес.
Самарские лесники потушили 15 лесных пожаров этой весной
Полицейские установили несовершеннолетних правонарушителей, которые осуществляли незаконное вмешательство в деятельность объектов транспортной инфраструктуры.
Сотрудники транспортной полиции региона привлекли к ответственности родителей несовершеннолетних детей
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.5
-0.35
EUR 89.31
-0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Во Всемирный день модерна пройдет лекция о метлахской плитке в Самаре
Баскетбольный клуб «Самара» приглашает на совместные тренировки
В Самаре пройдет бесплатная пешеходная экскурсия по модернизму
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Форум работников социальной службы пройдет в Самарской области

5 июня 2025 12:37
154
Форум работников социальной службы пройдет в Самарской области

Уже завтра, 6 июня 2025 года, стартует форум работников социальной службы «Семья. Забота. Долголетие». Это масштабное мероприятия, где эксперты и специалисты будут обсуждать вектор развития социальной отрасли региона, приурочено ко Дню социального работника.

По информации организаторов, работа форума будет разделена на несколько основных блоков.

Поддержка участников СВО. Здесь обсудят всестороннюю поддержку участников СВО, вопросы оказания стационарной помощи, а также приоритетное право участников СВО на государственную помощь в виде социального контракта.

Самарское долголетие. Обозначат перспективы развития гериатрической службы системы долговременного ухода, организацию доступной и эффективной социальной помощи пожилым людям на дому. И обсудят проект «Самарское долголетие», который разработан по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева, а теперь реализуется в рамках нацпроекта «Семья».

Проект «Вызов». Специалисты расскажут о внедрении инновационных форм работы с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ, или оказавшимися в трудной жизненной ситуации, организацию отдыха и оздоровления детей и другие вопросы.

Организатором события выступает Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области. Основная цель встречи — обменяться опытом разработки и внедрения наиболее эффективных методов и практик в сфере социальной поддержки населения.

Напомним, что по решению Губернатора, 2025 год объявлен в регионе годом многодетной семьи. Областным правительством многое делается для поддержки родителей, воспитывающих троих и более детей. В Самарской области — 42 тыс. многодетных семей, в которых растут 140 тысяч детей.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
5 июня в Тольятти стартовал Кадровый форум беспилотных авиационных систем 2025, организованный АНО «Университет 2035» совместно с Правительством Самарской области и изданием «Ведомости».
5 июня 2025  15:21
В Самарской области обсудили настоящее и будущее российских «беспилотных» специалистов
104
Подписывайтесь на госпаблики Самарской области – это оперативная проверенная информация и возможность получить обратную связь от органов власти в прямом диалоге.
5 июня 2025  14:48
Вячеслав Федорищев рассказал о принципах работы с обращениями граждан
115
В Самаре изменили расписание одного трамвая
5 июня 2025  13:14
В Самаре изменили расписание одного трамвая
149
Вячеслав Федорищев поздравил самарских экологов с профессиональным праздником
5 июня 2025  10:16
Вячеслав Федорищев поздравил самарских экологов с профессиональным праздником
179
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
4 июня 2025  22:18
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
328
Весь список