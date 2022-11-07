Форум «История для будущего. Информационный фронт» пройдет в Самаре

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8 ноября в Самаре (Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1) Российское военно-историческое общество (РВИО) при поддержке Министерства просвещения РФ проведет тематический форум «История для будущего. Информационный фронт». Пленарное заседание начнется в 12.00.

В форуме примут участие: губернатор Самарской области Дмитрий Азаров; полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров; председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, Федеральный координатор проекта «Историческая память», член Центрального Совета РВИО Александр Хинштейн; первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов; научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов; ректор Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Владимир Богатырев, первый зам.генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин, писатель Дмитрий Пучков, военные эксперты Михаил Онуфриенко и Юрий Подоляка.

Осенью 2022 года Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства просвещения России проводит в регионах России цикл тематических форумов «История для будущего». Ранее форумы состоялись в Калининграде и Екатеринбурге

Для Форума в Самаре избрана метафора «информационный фронт», поскольку именно сейчас наиболее остро стоит вопрос информационной безопасности нашей страны и ее граждан. Информация сегодня – поле противостояния агрессии извне, в том числе давлению со стороны Запада. Цель форума – защита исторической правды, повышение интереса молодежи к изучению истории Отечества, консолидация общества вокруг общих культурных и исторических ценностей.

Трансляцию всех площадок работы форума можно будет смотреть онлайн:

– Телеканал «Самара 24»,

– в сообществе VK «История для будущего»

– в сообществе VK Самарская область

– в сообществе VK Администрация Самары

Фото: администрация Самары