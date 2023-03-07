Флористы рассказали, как продлить жизнь букету цветов

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Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, как продлить жизнь букету цветов, пишут "Известия".

В беседе с News.ru во вторник, 7 марта, специалист посоветовала заменить обычную воду в вазе на минеральную газированную, но не сладкую. Лучшим средством для поддержания свежести цветов Сафронова назвала специальные препараты, которые продаются в цветочных магазинах.

А вот аспирин или сахар в вазу с цветами добавлять не стоит, поскольку это только вредит растениям, пишет сайт kp.ru.

Флорист Анастасия Кузьмина посоветовала не ставить цветы в очень теплое место, чтобы они дольше простояли. Также она отметила необходимость менять растениям воду каждый день и подрезать им стебли, отмечает телеканал «360». Также продлить жизнь цветам может специальный порошок кризал, который можно купить в цветочных магазинах, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Фото: ru.freepik.com