Физиолог рассказала правда ли, что сон на левом боку нежелателен для работы сердца

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Доцент кафедры фундаментальных дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, физиолог Татьяна Крымцева рассказала «Известиям» 1 декабря о том, в какой позе правильно и лучше спать и правда ли, что сон на левом боку нежелателен для работы сердца.

«Наиболее важным условием для быстрого засыпания является удобная поза человека. Но ученые не могут назвать универсальное положение тела для сна. По их словам, всё зависит от пола, возраста и телосложения. В целом специалисты считают полезным сон на левом боку из-за расположения внутренних органов. Засыпание на левом боку снижает вероятность заброса желудочного сока в пищевод из-за строения желудка. На левом боку рекомендуется отдыхать и беременным женщинам. То, что спать на левом боку нежелательно для работы сердца, — предубеждение. При этом сердечникам можно посоветовать выбирать для сна высокую подушку», — сказала она.

Поза на спине считается достаточно комфортной для позвоночника, особенно при повышенном весе, а некоторые для более качественного расслабления мышц даже подкладывают небольшие валики под шею и колени, заметила врач. Однако при этом повышается риск храпа или апноэ (временной остановки дыхания).

При этом Крымцева предупредила том, что поза на животе затрудняет дыхание, приводит к сдавливанию внутренних органов и напряжению в шейном отделе позвоночника.

«Важным условием для полноценного ночного отдыха и крепкого сна является удобная постель. Матрас должен быть достаточно жестким и поддерживать позвоночник, чтобы тот сохранял естественное положение. Спальное место не должно стеснять человека во время сна, необходимо, чтобы у спящего имелось свободное пространство, так как он совершает множество движений за ночь и обычно несколько раз меняет положение своего тела», — заключила она.

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