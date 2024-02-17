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Филипп Киркоров привез подарки детям в Макеевку

17 февраля 2024 17:54
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Различные игрушки, краски, кукол в виде самого себя, раскраски и иные подарки.

Российский певец Филипп Киркоров привез детям в Макеевку Донецкой Народной Республики (ДНР) куклы в виде самого себя, а также другие подарки. Об этом артист сообщил 16 февраля в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), пишут "Известия".

Киркоров привез различные игрушки, краски, раскраски и иные подарки, а также посетил воспитанников творческого коллектива «Родничок».

В свою очередь, воспитанники Дворца детского творчества исполнили танец под песню артиста «Зайка моя».

Ранее, 14 февраля, Киркоров посетил концертный зал «Шахтер» в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР). Артист отметил, что в этом концертном зале он впервые исполнил песню «Атлантида».

За день до этого певец выступил перед ранеными бойцами СВО в больнице № 2 в Горловке и исполнил две песни — «Снег» и «Жестокая любовь». Он также пообещал трем пациентам помочь с протезами.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что решение певца посетить зону спецоперации является положительным. При этом она добавила, что не знает, как визит Киркорова в зону СВО скажется на дальнейшей карьере артиста.

20 декабря начала поступать информация об отмене выступлений Киркорова из-за его участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, которая прошла в московском клубе Mutabor. Сам артист в своем обращении отметил, что был приглашен на вечеринку, но не знал о характере событий, которые будут на ней происходить. При этом он указал, что в нынешние трудные времена артист его масштаба «не может так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях». Певца за посещение мероприятия требовали лишить звания народного артиста.

 

Фото:   Изображение от Freepik

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