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Фестиваль "Ярмарка вкуса" в Самаре продолжает работу: ФОТО

24 июля 2022 11:20
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Фестиваль "Ярмарка вкуса" в Самаре продолжает работу: ФОТО

Сегодня, 24 июля в г. Самаре на пл. Куйбышева продолжается региональный фестиваль «Ярмарка вкусов», приуроченный ко Дню работника торговли.

Вчера, 23 июля, фестивальную площадку посетило множество самарцев всех возрастов. На площади развернулась ярмарочная торговля местных производителей по сниженным ценам, фестиваль «Гриль а-ля рюс», а также мастер-классы: кулинарные – по приготовлению рёбер и бургеров; лепка глиняной игрушки, резьба по дереву, плетение кукол из рогозы; роспись гипсовых фигур; роспись по ткани и на коже; ткачество на станке. Детей ждали развлечения от аниматоров.

На сцене выступали музыкальные и танцевальные коллективы, в том числе финалистка шоу «Голос.Дети» Юлия Гаврилова

Приглашаем посмотреть, как это было.

А сегодня, 24 июля, фестиваль пройдет с 11:00 до 18:00 часов

Приглашаем жителей и гостей Самары за хорошим настроением, угощением и покупками!

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Фото: Дильдина Светлана

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Теги: В центре внимания Фоторепортажи

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